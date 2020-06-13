Керны из трубки затопленного рудника "Мир" переданы на исследование

Первые образцы из кимберлитовой трубки законсервированного рудника "Мир" получены и переданы на исследование в рамках доразведки глубоких горизонтов расположенного в Якутии месторождения алмазов.

Ранее компания "АЛРОСА" приступила к буровым работам для дополнительного изучения трубки "Мир" после аварии, произошедшей в 2017 году.

"В 2018 году выполнена укрупненная технико-экономическая оценка целесообразности возобновления добычных работ. Разработана и принята концепция строительства и отработки запасов трубки "Мир". На этой основе в феврале 2019 года принято решение о доразведке запасов глубоких горизонтов месторождения, в Мирном работает подрядная организация, которая занимается бурением. Первые керны из трубки "Мир" получены и переданы на исследование", - цитирует главу Якутии Айсена Николаева РИА Новости.

Глава республики пояснил, что параллельно прорабатываются предпроектные технологические решения по строительству нового рудника за пределами границ опасной зоны от затопленных выработок. Эти работы не требуют больших затрат и их важно завершить, "чтобы понять, как дальше будет развиваться производство компании, это стратегический вопрос".

По словам главы Якутии, в течение ближайших двух лет будет сделана оценка экономической эффективности запасов месторождения. В случае положительного решения предполагается поставить доразведанные запасы алмазов на баланс, получить лицензию на их добычу и начать работы по восстановлению рудника. Айсен Николаев отметил, что концепция, как и ранее, предполагает ввод рудника в эксплуатацию при положительном решении в 2030 году.

Кимберлитовая трубка "Мир" была открыта в 1955 году. В течение полувека ее разрабатывали открытым способом. А с 2009-го, когда карьер достиг критической глубины, на месторождении начали подземную добычу. Планировался 50-летний срок эксплуатации подземного рудника, однако в августе 2017 года прорвало дамбу, шахту затопило, погибли восемь горняков.

Виновными были признаны и.о. директора Мирнинского ГОКа Александр Кисиличин и бывший и.о. главного инженера Александр Манн. Суд приговорил каждого к двум с половиной годам лишения свободы.