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13.06.2020 04:21
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Керны из трубки затопленного рудника "Мир" переданы на исследование

Текст: Владимир Таюрский

Первые образцы из кимберлитовой трубки законсервированного рудника "Мир" получены и переданы на исследование в рамках доразведки глубоких горизонтов расположенного в Якутии месторождения алмазов.

Ранее компания "АЛРОСА" приступила к буровым работам для дополнительного изучения трубки "Мир" после аварии, произошедшей в 2017 году.

"В 2018 году выполнена укрупненная технико-экономическая оценка целесообразности возобновления добычных работ. Разработана и принята концепция строительства и отработки запасов трубки "Мир". На этой основе в феврале 2019 года принято решение о доразведке запасов глубоких горизонтов месторождения, в Мирном работает подрядная организация, которая занимается бурением. Первые керны из трубки "Мир" получены и переданы на исследование", - цитирует главу Якутии Айсена Николаева РИА Новости.

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Глава республики пояснил, что параллельно прорабатываются предпроектные технологические решения по строительству нового рудника за пределами границ опасной зоны от затопленных выработок. Эти работы не требуют больших затрат и их важно завершить, "чтобы понять, как дальше будет развиваться производство компании, это стратегический вопрос".

По словам главы Якутии, в течение ближайших двух лет будет сделана оценка экономической эффективности запасов месторождения. В случае положительного решения предполагается поставить доразведанные запасы алмазов на баланс, получить лицензию на их добычу и начать работы по восстановлению рудника. Айсен Николаев отметил, что концепция, как и ранее, предполагает ввод рудника в эксплуатацию при положительном решении в 2030 году.

Кимберлитовая трубка "Мир" была открыта в 1955 году. В течение полувека ее разрабатывали открытым способом. А с 2009-го, когда карьер достиг критической глубины, на месторождении начали подземную добычу. Планировался 50-летний срок эксплуатации подземного рудника, однако в августе 2017 года прорвало дамбу, шахту затопило, погибли восемь горняков.

Виновными были признаны и.о. директора Мирнинского ГОКа Александр Кисиличин и бывший и.о. главного инженера Александр Манн. Суд приговорил каждого к двум с половиной годам лишения свободы.

Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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