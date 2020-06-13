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13.06.2020 11:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Казани ввели режим ЧС из-за пожара на газохранилище

Текст: Олег Корякин

В Казани ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с крупным пожаром на газохранилище. Об этом сообщают в ГУ МЧС Татарстана по России.

Напомним, ночью произошел взрыв на газоперекачивающей станции. Погиб один человек, еще двое с ожогами были госпитализированы.

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В результате загорелся резервуар с газом объемом 170 кубических метров. В ликвидации аварии задействовано около 200 человек и 58 единиц техники. Спасателям удалось предотвратить распространение огня на другие резервуары.

- На данный момент проводится перекачка газа в резервную емкость. Сейчас персоналом объекта разрабатывается технологическая схема отглушки манометрических сборов. После проведения всех работ пожар будет локализован, - пояснил заместитель начальника Главного управления МЧС России по РТ Константин Чанышев.

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Как сообщили в пресс-службе Минздрава РТ, угрозы жизни двум пострадавшим мужчинам 1984 и 1997 года рождения нет. У них ожоги 10 и 15 процентов тела.

По факту аварии Следственное управление СК России по РТ возбудило уголовное дело. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

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