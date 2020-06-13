В Норильск доставят дополнительные емкости для сбора нефтепродуктов

В Норильск доставят 30 дополнительных емкостей вместимостью 7,5 тысячи кубометров для хранения собранных нефтепродуктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по ликвидации ЧС в Норильске.

Сейчас на ликвидации последствий разлива нефтепродуктов работают около 600 человек, в том числе отряд морской спасательной службы из Мурманска, задействовано 300 единиц техники.

Напомним, разлив нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске случился 30 мая, в результате его в почву и воду попало свыше 20 тысяч тонн топлива, что повлекло загрязнение и причинение вреда окружающей среде. Специалистам удалось выставить несколько линий заграждения на реке Амбарной и ограничить распространение нефтепродуктов. На сегодняшний день разли локализован, загрязненный грунт вывезен на временное хранилище. Возбуждено несколько уголовных дел, в том числе в отношении главы Норильска Рината Ахметчина и четверых сотрудников ТЭЦ-3.