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11.06.2020 19:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд арестовал заместителя главного инженера ТЭЦ-3 в Норильске

Суд в Норильске принял решение об аресте заместителя главного инженера ТЭЦ-3 Юрия Кузнецова, где 29 мая произошла утечка более 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Красноярского краевого суда.

Фото: Предоставлено Гринпис России
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Уточняется, что Кузнецова арестовали до 31 июля. Ранее в СИЗО были отправлены главный инженер тэплоэлектроцентрали Алексей Степанов и директор объекта Павел Смирнов. Все они останутся под стражей до 31 июля.

Напомним, руководство станции было задержано в рамках уголовного дела, возбужденного по факту разлива нефтепродуктов из резервуара на ТЭЦ-3. По предварительной информации, авария произошла из-за просадки грунта и неудовлетворительного технического состояния бака с 20 тысячами тонн дизельного топлива. Установлено, что резервуар требовал ремонта с 2018 года, а его состояние не отвечало требованиям промышленной безопасности. Однако руководство ТЭЦ, зная об этом, все равно продолжило его эксплуатацию, о чем свидетельствуют изъятые следователями документы.

В результате произошла разгерметизация резервуара. Более 15 тысяч тонн нефтепродуктов попало в водоемы, еще пять тысяч - в грунт. В регионе был введен режим ЧС федерального масштаба.

Арестованным фигурантам было предъявлено обвинение по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов, повлекшее тяжкие последствия). Ранее по аналогичной статье был задержан начальник цеха Вячеслав Старостин. Он также арестован до 31 июля.

Кроме того, следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении главы Норильска Рината Ахметчина. По версии правоохранителей, он вовремя не принял необходимых мер по контролю и наблюдению за состоянием окружающей среды сразу после ЧП. Таким образом он не выполнил свои должностные обязанности. Обвинение Ахметчину уже предъявлено.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Разлив нефтепродуктов в Норильске

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