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05.06.2020 17:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Генпрокуратура установила причину утечки топлива в Норильске

Текст: Иван Егоров
Генеральный прокурор Игорь Краснов после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске взял под контроль вопросы исполнения законов при эксплуатации опасных производственных объектов в зонах вечной мерзлоты. ​Об этом корреспонденту "РГ" сообщил официальный представитель ГП Андрей Иванов.

По его словам, прокуроры продолжают проверочные мероприятия в связи с произошедшей в Норильске техногенной аварией.

"Согласно имеющимся данным, предварительной причиной разгерметизации резервуара с дизельным топливом стала просадка грунта и бетонной площадки под ним", - сообщил Иванов.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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По его данным, с целью недопущения повторения подобной ситуации на особо опасных объектах, расположенных на территориях, подверженных таянию вечной мерзлоты, глава надзорного ведомства поручил прокурорам регионов и природоохранным прокурорам начать комплексную проверку таких объектов.

Как отметил официальный представитель Генпрокуратуры, в ходе проверок будет дана оценка соблюдению предприятиями требований законов при эксплуатации опасных производственных объектов, осуществлении экологического мониторинга, организации мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Одновременно будет проверена эффективность деятельности органов государственного надзора и контроля.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Правительство Генпрокуратура Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Разлив нефтепродуктов в Норильске

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