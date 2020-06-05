Генпрокуратура установила причину утечки топлива в Норильске

По его словам, прокуроры продолжают проверочные мероприятия в связи с произошедшей в Норильске техногенной аварией.

"Согласно имеющимся данным, предварительной причиной разгерметизации резервуара с дизельным топливом стала просадка грунта и бетонной площадки под ним", - сообщил Иванов.

По его данным, с целью недопущения повторения подобной ситуации на особо опасных объектах, расположенных на территориях, подверженных таянию вечной мерзлоты, глава надзорного ведомства поручил прокурорам регионов и природоохранным прокурорам начать комплексную проверку таких объектов.

Как отметил официальный представитель Генпрокуратуры, в ходе проверок будет дана оценка соблюдению предприятиями требований законов при эксплуатации опасных производственных объектов, осуществлении экологического мониторинга, организации мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Одновременно будет проверена эффективность деятельности органов государственного надзора и контроля.