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04.06.2020 13:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд арестовал начальника цеха ТЭЦ-3 в Норильске, где произошла авария

Текст: Надежда Столярчук

В Норильском городском суде прошло заседание по избранию меры пресечения начальнику цеха норильской ТЭЦ-3  Вячеславу Старостину, сообщили в красноярском краевом суде.

Фото: Пресс-служба "Норникеля"/РИА Новости
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СК РФ выдвинуло против Старостина обвинение в преступлении по 246 УК РФ - "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ". В частности, его обвиняют в халатности за несвоевременное информирование о разливе нефтепродуктов после аварии на норильской ТЭЦ-3. Также следствие ходатайствовало перед судом о заключении Старостина под стражу.

- Рассмотрев материалы дела, суд принял решение избрать мерой пресечения Вячеславу Старостину содержание под стражей сроком до 31 июля 2020 года, - сообщили в краевом суде.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. Из-за разгерметизации резервуара в почву и воду попало более 20 тысяч тонн дизтоплива. Возбуждены четыре уголовных дела, в Красноярском крае действует режим ЧС.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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