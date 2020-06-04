Площадь загрязнения в Норильске составила 180 тысяч квадратных метров

Площадь загрязнения нефтепродуктами из-за разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске составила 180 тысяч квадратных метров, сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Как уточнили в надзорном ведомстве, это данные по состоянию на 2 июня, площадь загрязнения - от промышленной площадки до участка реки Амбарная. На самой реке сейчас установлены пояса из спецматериала, позволяющие сдерживать распространение нефтепродуктов на поверхности воды.

- На основании полученных данных прокурором Норильска вынесено постановление о направлении материалов в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц, - прокомментировали в прокуратуре края.

На данный момент возбуждены два уголовных дела Одно - по части 1 ст.атьи 250 УК РФ "Загрязнение, засорение, истощение поверхностных водных объектов либо иное изменение их природных свойств, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда животному и растительному миру, рыбным запасам", второе - по части 1 статьи 254 УК РФ "Загрязнение и иная порча земли опасными химическими веществами, повлекшее причинение вреда окружающей среде".

Напомним, ЧП произошло на ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая. Из-за внезапного проседания опор резервуар дизельного топлива получил повреждения. Из него выплеснулось около 21 тысячи тонн дизеля, который попал в реки Амбарная и Далдыкан. На место аварии вылетел губернатор региона. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. По поручению президента России ситуация находится под особым контролем Генеральной прокуратуры.