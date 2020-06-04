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04.06.2020 09:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Площадь загрязнения в Норильске составила 180 тысяч квадратных метров

Текст: Надежда Столярчук (Красноярск)

Площадь загрязнения нефтепродуктами из-за разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске составила 180 тысяч квадратных метров, сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Как уточнили в надзорном ведомстве, это данные по состоянию на 2 июня, площадь загрязнения - от промышленной площадки до участка реки Амбарная. На самой реке сейчас установлены пояса из спецматериала, позволяющие сдерживать распространение нефтепродуктов на поверхности воды.

Фото: Морская спасательная служба Росморречфлота
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- На основании полученных данных прокурором Норильска вынесено постановление о направлении материалов в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц, - прокомментировали в прокуратуре края.

На данный момент возбуждены два уголовных дела Одно - по части 1 ст.атьи 250 УК РФ "Загрязнение, засорение, истощение поверхностных водных объектов либо иное изменение их природных свойств, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда животному и растительному миру, рыбным запасам", второе - по части 1 статьи 254 УК РФ "Загрязнение и иная порча земли опасными химическими веществами, повлекшее причинение вреда окружающей среде".

Напомним, ЧП произошло на ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая. Из-за внезапного проседания опор резервуар дизельного топлива получил повреждения. Из него выплеснулось около 21 тысячи тонн дизеля, который попал в реки Амбарная и Далдыкан. На место аварии вылетел губернатор региона. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. По поручению президента России ситуация находится под особым контролем Генеральной прокуратуры.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Разлив нефтепродуктов в Норильске

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