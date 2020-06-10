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10.06.2020 13:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Руководство ТЭЦ-3 в Норильске задержано по делу о разливе нефтепродуктов

Текст: Ирина Штерман

Директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и заместитель главного инженера Юрий Кузнецов задержаны по делу о разливе более 20 тысяч кубометров нефтепродуктов в Норильске. Информация об этом появилась на официальном сайте СК РФ.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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По данным следствия, руководство ТЭЦ-3 было в курсе, что резервуар для хранения топлива требовал ремонта с 2018 года и не соответствовал требованиям промышленной безопасности, однако дали разрешение на его эксплуатацию. Это впоследствии привело к аварии и масштабной экологической катастрофе. Соответствующие документы подписаны директором предприятия, главным инженером и его заместителем. Все они задержаны по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов лицами, ответственными за соблюдение этих правил, если это повлекло тяжкие последствия).

В ближайшее время им планируется предъявить обвинение и решить вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Норникеля", которой принадлежит пострадавший объект, директор Заполярного филиала Николай Уткин посчитал задержание руководителей ТЭЦ-3 неоправданно жесткой мерой. Он подчеркнул, что руководство станции сотрудничает со следствием, и было бы полезнее на своем рабочем месте, помогая в ликвидации ЧС.

Ранее следователи задержали начальника цеха Вячеслава Старостина. Ему предъявили обвинение по аналогичной статье. Суд арестовал его на два месяца. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) из-за несвоевременного информирования о чрезвычайной ситуации.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
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Напомним, 29 мая из-за просадки грунта на ТЭЦ-3 произошла разгерметизация цистерны с нефтепродуктами. В результате вылилось порядка 20 тысяч тонн топлива. Около 15 тысяч попали в водоемы, еще 5 тысяч - в грунт. В регионе был введен режим ЧС федерального масштаба. Оказалась сильно загрязненной река Амбарная, незначительная часть топлива, по данным местных властей, попала и в озеро Пясино, впадающее в Карское море, однако загрязнения морской акватории удалось предотвратить.

Спустя неделю МЧС удалось локализовать разлив. По последним данным ведомства, с района ЧП вывезено 30 тысяч тонн загрязненного грунта, очищено сорбентом порядка 40 тысяч квадратных метров территории. Кроме того удалось собрать около девяти тысяч топливно-водяной смеси. В ликвидации аварии задействована группировка из 680 человек и 226 единиц техники.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Разлив нефтепродуктов в Норильске

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