С места разлива топлива в Норильске вывезли 30 тысяч тонн грунта

В Норильске продолжаются работы по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3.

Как сообщается на сайте МЧС России, в промышленный отвал на территории ТЭЦ вывезено около 30 тысяч тонн загрязненного нефтепродуктами грунта, очищено сорбентом более 40 тысяч квадратных метров территории. Также собрано около девяти тысяч кубометров топливно-водяной смеси, примерно треть от общего количества - за минувшие сутки.

К ликвидации последствий аварии привлечены более 680 человек и 266 единиц техники, в том числе 10 воздушных судов.

Напомним, 29 мая из-за резкой просадки опор фундамента была нарушена герметичность одного из резервуаров ТЭЦ, в результате чего из него вытекло более 20 тысяч тонн нефтепродуктов. В связи с этим в Норильске был введен режим ЧС.