На главу Норильска завели уголовное дело после разлива топлива

В отношении главы Норильска Рината Ахметчина возбуждено уголовное дело по факту халатности. Как сообщает пресс-служба СК РФ, градоначальник вовремя не принял должных мер после разлива топлива на местной ТЭЦ 29 мая.

В частности, он не организовал контроль и наблюдение за состоянием окружающей среды и не спрогнозировал развитие ЧС.

"Халатность выразилась в неисполнении своих должностных обязанностей. Ахметчину предъявлено обвинение", - говорят в СК.

Ранее уголовные дела были возбуждены на руководство ТЭЦ.

Напомним, авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. В результате возникла чрезвычайная ситуация федерального масштаба: разлилось около 21 тысячи тонн дизельного топлива, нефтепродукты попали в озеро Пясино. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать изношенность оборудования.