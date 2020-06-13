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13.06.2020 07:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бастрыкин велел изучить дело калининградских врачей

Текст: Наталья Козлова

По личному распоряжению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина сотрудники центрального аппарата изучат так называемое "дело калининградских врачей", о котором вчера говорил во время встречи с президентом России глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

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Результаты Бастрыкин велел доложить ему лично. Это уголовное дело уже в суде, следствие закончено, его будут изучать, как пояснили корреспонденту "РГ", "в рамках ведомственного процессуального контроля, не вмешиваясь в компетенцию суда".

Напомним, уголовное дело было возбуждено в 2019 году против врача-неонатолога Элины Сушкевич и и.о. главного врача родильного дома Елены Белой. Им были предъявлены обвинения в организации убийства и убийстве новорожденного ребенка. Следствие завершено, дело направлено в суд.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград Халатность врачей

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