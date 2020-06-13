В Сочи обнаружили следы нефтепродуктов в реке Ира

В реке Ира курортного микрорайона Дагомыс Лазаревского района Сочи обнаружили загрязнение остатками нефтепродуктов.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе краевого ГУ МВД России, информация по данному факту поступила накануне. Сейчас проводится проверка.

Кроме того, в причинах и последствиях разбирается и Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура.

Как выяснилось из соцсетей, очевидцы заметили разноцветные характерные полосы в местной реке под мостом между улицами Гайдара и Батумской. Предположительно горюче-смазочные материалы попали туда с близлежащей станции технического обслуживания.

Напомним, ранее Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора возбудило дела об административном правонарушении по фактам загрязнения нефтепродуктами берега и акватории Черного моря около микрорайона "Голубая бухта" в Геленджике, в районе поселков Джемете под Анапой и Волна Темрюкского района.