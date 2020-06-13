США ввели санкции против кубинского дельфинария

Среди компаний, в отношении которых вводятся санкции, значится и дельфинарий Кайо Наранхо, расположенный в провинции Ольгин на востоке Кубы. Большинство попавших под ограничения предприятий относятся к государственным группам компаний CIMEX, Gaviota, GAESA. В основном это фирмы, оказывающие туристические услуги, а также обеспечивающие импорт товаров и продуктов на Кубу. После расширения списка, под ограничениями оказались практически все кубинские отели, расположенные как на пляжных курортах, так и в исторических местах.

В пояснительной записке к обновленному списку говорится, что "все эти компании и их дочерние организации действуют в интересах кубинских кругов, связанных с военными, разведкой и госбезопаснсостью; прямые финансовые операции с ними приведут лишь к росту их собственного благосостояния в ущерб гражданам Кубы или частному бизнесу".

Санкционный список США против кубинских компаний и учреждений был сформирован в июне 2017 года в соответствии с подписанным президентом США Дональдом Трампом постановлением об усилении давления на Кубу. Это решение ознаменовало собой возврат к традиционно исповедуемой Белым домом политике жесткой блокады Острова Свободы, которая была приостановлена чуть более чем на один год вслед за историческим визитом Барака Обамы на Кубу и потеплением отношений между Гаваной и Вашингтоном. Однако теперь ни о какой нормализации отношении речи идти не может, американская администрация продолжает настойчиво ужесточать блокаду против Кубы, препятствуя нормализации жизни на Острове и преодолении последствий экономического спада, вызванного борьбой с коронавирусом.