Toyota зарегистрировала в России луноход

Компания Toyota зарегистрировала в России не очередную новую модель, а самый настоящий луноход. Соответствующий документ 11 июня был опубликован на сайте Федерального института промышленной собственности.

Интересно, что в патенте транспортное средство называется автомобилем, но глядя на изображение этой машины, становится понятно, что на российских дорогах мы вряд ли его увидим.

Об этом луноходе "РГ" писала еще весной 2019 года. Известно, что компания планирует строить ровер вместе с Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA).

Предполагается, что он будет размером с два микроавтобуса: длиной 6 метров, шириной 5,2 метра и высотой 3,8 метра. Внутри разместится жилой отсек площадью 13 квадратных метров. В нем смогут расположиться два человека (или четыре, в случае ЧП).

Луноход будет передвигаться за счет водородных топливных ячейках. Запаса хода должно хватить для преодоления свыше 10 000 километров по лунной поверхности. Также на борту предусмотрены солнечные батареи.

Запустить луноход в космос планируется в 2029 году.

Кстати

В 2013 году Toyota отправила в космос андроида Kirobo и впервые в истории организовала разговор между человеком и роботом в космосе.