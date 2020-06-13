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13.06.2020 18:23
Рубрика: Культура

В день рождения Эдварда Грига концертные залы Норвегии откроются для публики

Текст: Ирина Муравьева
Это будет первый публичный концерт за последние три месяца, который фактически прервет "блокаду" живой концертной жизни в Норвегии. В день рождения Эдварда Грига из его родного города Бергена, где композитор родился 15 июня 1843 года и прожил последние двадцать лет своей жизни, будет транслироваться программа, составленная из сочинений Грига.
Фото: wikimedia.org Фото: wikimedia.org
Фото: wikimedia.org
Фото: предоставлено Пааво Ярви
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Концерт пройдет в знаменитом своим "фортепианным" архитектурным дизайном Концертном зале Грига (норв. Grieghallen) - резиденции Бергенского филармонического оркестра. Прозвучит Фортепианный концерт ля минор Грига в исполнении норвежского пианиста Лейфа Ове Андснеса и Бергенского филармонического оркестра с дирижером Эдвардом Гарднером. К слову, британский маэстро, возглавляющий в настоящее время норвежский коллектив, в следующем году покинет Берген и сменит Владимира Юровского в качестве главного дирижера Лондонского филармонического оркестра (LPO).

Между тем, история Бергенского оркестра тесно связана с именем Эдварда Грига, который участвовал в жизни этого коллектива и творчески, и материально. А в течение нескольких лет он был главным дирижером этого оркестра. Программа, которая будет звучать в день рождения Грига, должна была быть исполнена еще до начала пандемии на заключительном концерте сезона оркестра, перед началом его большого тура по Азии. Но эти планы, как и любые другие проекты во всем музыкальном мире, не осуществились. Фортепианный концерт прозвучит теперь в день, знаменательный и тем, что норвежская публика вернется после долгого перерыва в зал. Пианист Ове Андснес - один из ведущих интерпретаторов григовской музыки, его хорошо знает и московская публика, слышавшая этот концерт в его исполнении в программе РНО под руководством Михаила Плетнева. Об Ове Андснесе журнал "Граммофон" пишет, что "сколько бы раз он не исполнял Грига, он всегда сохраняет свежесть и выразительность его музыки, словно она звучит спонтанно, рождается в это мгновение".

Фото: пресс-служба Мариинского театра
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Между тем, концерт в Бергенском зале будет не совсем обычным. Вместо 1500 человек публики в Григхолле будут присутствовать только 400 человек, согласно новым санитарным нормам, связанным с проведением массовых мероприятий. И все эти первые слушатели - специально приглашенные гости, которым музыканты посвящают свое выступление: это врачи, сотрудники из сферы здравоохранения, транспорта, торговли, антикризисного управления и другие. Как отмечает руководство Бергенской филармонии:

- Мы это делаем, чтобы отдать дань уважения всем людям, которые упорно трудились в течение долгого времени, удерживали распространение коронавируса, спасали жизни и сохраняли все важные социальные функции.

Справка "РГ"

Концерт, посвященный дню рождения Эдварда Грига, будет транслироваться в прямом эфире на сайте Бергенской филармонии в 18 часов (по европейскому времени).

Кстати,

С 20 мая по 3 июня состоялся Бергенский музыкальный фестиваль с участием Ове Андснеса в онлайн-формате. В программах звучали сочинения Моцарта, Бетховена, Шуберта, Бартока, Видмана, Пярта.

Записи концертов доступны для просмотра на Youtube.

Культура Музыка Классика Классика с Ириной Муравьевой

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