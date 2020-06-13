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Рубрика: В мире

В Сиэтле полиции запретили использовать газ против протестующих

В американском городе Сиэтл окружной судья запретил полиции использовать слезоточивый газ и другие химические раздражители против участников мирных протестов. Данные средства можно примять только в случае, если подавить массовые беспорядки не удалось с помощью альтернативных мер. Об этом сообщает FoxNews.

Фото: AFP/Nicholas Kamm
Трамп назвал способы прекращения беспорядков в США

Ранее активисты движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение") заняли несколько кварталов в центральной части Сиэтла, объявив эту территорию "Автономной зоной Капитолийского холма". Президент США Дональд Трамп заявил, что город захватили "внутренние террористы", а мэр города Дженни Дюркан не может эффективно бороться с протестующими. В ответ Дюркан посоветовала Трампу "вернуться в бункер".

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