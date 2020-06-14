Глава полиции Атланты покинет пост после смерти афроамериканца

Шеф полиции Атланты подала в отставку из-за смерти афроамериканца Рейшарда Брукса после задержания. Об этом на пресс-конференции заявила мэр города Кейша Лэнс Боттомс.

"Эрика Шилдс решила уйти с поста начальника городской полиции. Ее отставка принята", - цитирует главу Атланты РИА Новости.

Мэр добавила, что не считает обоснованным применение огнестрельного оружия стражами порядка в случае задержания Рейшарда Брукса. Ведется расследование всех обстоятельств произошедшего. Уже больше двух недель США сотрясает волна протестных акций и беспорядков, которые начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, при задержании которого полиция применила чрезмерную силу. Новый инцидент с гибелью 27-летнего Брукса стал поводом для очередной акции, направленной против правоохранительной системы.