Куда стрелка укажет: тест-драйв Jeep Compass

История компактного кроссовера Jeep Compass началась в 2002 на автосалоне в Детройте, где показали эффектную двухдверку с яркими чертами того самого "Виллиса". К 2006 году модель вышла на рынок уже в гораздо более приземленном виде: обросла лишними дверями и лишилась половины шарма. Внешность машины была настолько специфична, что она успела попасть в несколько рейтингов самых некрасивых внедорожников в истории автомобилестроения. Со вторым поколением 10 лет спустя в Jeep решили не экспериментировать, поэтому новую модель привели в соответствие с линейкой - в первую очередь со старшими братьями Cherokee и Grand Cherokee.

Compass конца нулевых смотрится в меру агрессивно - и не скажешь, что он делит платформу с итальянским кузеном Fiat 500X и малышом Renegade. Несмотря на большую семью, у Compass есть свое лицо с узкой решеткой радиатора с фирменными прорезями и относительно большими хищными фарами.

В Россию машины поставляются не в самых дешевых модификациях, поэтому даже базовой модели тут есть чем похвастаться. В наличии 2,4-литровый атмосферный мотор (стандартные по рынку 150 л.c.), АКПП-девятиступка и полный привод. А еще двухзонный климат-контроль, медиацентр с 7-дюймовым сенсорным экраном, круиз-контроль и обогрев передних сидений и руля. Картину портят только 16-дюймовые колесные диски - для не самого крошечного автомобиля (4394 х 1874 х 1644 мм) они маловаты.

Фото: Пресс-служба FCA

В салоне особо не к чему придраться, несмотря на американское (точнее, мексиканское) происхождение - тут комфортно, удобно и просторно, интерьер выполнен вполне добротно, хотя и не кажется слишком современным. Многофункциональный экран освободил панель от лишних кнопок, но меню кажется перегруженным. Сиденья - обычные для класса, не поражают и не раздражают. Багажник при разложенных сиденьях небольшой - 368 литров. Хотите везти шкаф из "Икеи" - не берите детей.

Фото: Юрий Воронцов

Не обошлось и без трудностей перевода, на которые мы обычно ругаемся в восточной технике. В меню выбора станций машина говорит нам "Иди" вместо человеческого английского Go, а в другой менюшке можно найти загадочное слово "Контроли". О пиктограммах вроде "Нав" и "Приложен" можно даже не вспоминать. Зато есть Apple Carplay и Android Auto - можно забыть про перевод и пользоваться привычными приложениями по шнурку с телефона.

При движении по городу кроссовер не вызывает нареканий: довольно острый руль и приличная динамика позволяют комфортно перемещаться в потоке машин или толкаться в московских пробках. Но вот при движении по трассе, а точнее при обгонах на двухполосной дороге, двигателю мощности уже не хватает - на скоростях выше 100 км/ч обгонять фуры не очень хочется, приходится ждать абсолютно пустой встречной полосы.

Фото: Юрий Воронцов

По плохим дорогам Jeep, как и подобает автомобилю с таким именем, пробирается очень уверенно: в буклетах указывается дорожный просвет в 208 мм и даже глубина форсируемого брода в 406. Хотя понятно, что отечественный пользователь на такой машине через реку не полезет - не тот класс и целевая аудитория. Но в случае чего - пожалуйста. Для обычной эксплуатации, через проселок к даче, Compass тоже годится - подвеска молчаливо проглатывает небольшие ямы, неровности и прочие колдобины областного СНТ.

Если начинать сравнивать машину с конкурентами, то начинаются нюансы. Он выглядит необычно, хорошо оснащен, но и стоит хорошо. Зато Qashqai и RAV4 стоят в каждом втором московском дворе, а Compass надо поискать.

Цена на самый доступный Jeep Compass Longitude начинается с планки в 2 199 000 рублей. Со спецпредложениями дешевле - машины 2018 года, которые долго ждали покупателя, можно найти за 1,9 млн рублей. После базы стоят еще четыре модификации - прайс на верхнюю с короткой литерой "S" в названии стартует с отметки в 2 674 000 руб. Версии отличаются оснащением, двигатель и коробка одинаковые. Особняком стоит приподнятая внедорожная модификация Trailhawk (от 2 569 000 руб.) - с понижающей передачей в трансмиссии, форсированным до 175 сил мотором и защитой днища.

В качестве итога: машина у американцев получилась неплохая: cо спокойным, но не самым банальным экстерьером, хорошим оснащением в версиях для России и внедорожными характеристиками, за которые не стыдно перед соседями по участку. Не стыдно и похвастаться, ведь во фразе "я купил себе джип" неожиданно будет звучать название марки. Да и имя для модели удачное - с запахом прерий, горячей пустыни и прочих приключений. И если обычно компас показывает дорогу, то тут скорее мы - компасу.