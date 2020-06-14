Почему сейчас самое лучшее время для посещения ватиканских музеев

После трех месяцев карантина Музеи Ватикана наконец вновь распахнули двери для посетителей. До эпидемии в этот знаменитый Храм искусства выстраивались километровые очереди из туристов, которых не способны были отпугнуть ни палящее солнце, ни удушающая влажность. Но с приходом пандемии их будто след простыл. О былом ажиотаже сегодня, когда внешние границы по-прежнему находятся на замке, увы, мечтать не приходится. Папские хранилища могут разве что рассчитывать на скромное внимание местных жителей, к которым возможно в скором времени присоединяться граждане Евросоюза.

В этот необычный и непривычный для легендарного хранилища период корреспондент "РГ" стала первым журналистом, которой удалось встретиться для развернутого интервью с директором Ватиканских музеев Барбарой Яттой.

Госпожа Ятта, как вы лично и возглавляемый вами музей пережили 80-дневный локдаун, накрывший всех жителей Италии так неожиданно и так беспощадно? Был ли момент растерянности и непонимания, в каком направлении двигаться дальше?

Барбара Ятта: Я постаралась использовать этот непростое время, чтобы максимально много времени провести с семьей. Мне удавалось совмещать домашние дела и работу в музее.

На протяжении всего локдауна правительство Ватикана и лично Папа Франциск оказывали нам большую поддержку, и мы выстраивали нашу деятельность в соответствии с принимаемыми ими решениями. К счастью, количество заражений на территории Ватикана было незначительным. Нам всем пришлось замедлить темп, не поэтому что в нашем маленьком государстве возникли непреодолимые проблемы, а потому что весь мир замер на какое-то время.

Тем не менее, де-факто музей не закрывался на карантин, большинство наших сотрудников все это время работали в удаленном режиме из дома, за исключением хранителей ключей, некоторых сторожей и дирекции. Почти каждый день мы приходили в совершенно пустое, немного напоминающее призрак хранилище, которое, признаюсь, нас местами даже завораживало. Правда, мы восхищались таким его видом лишь поначалу, потом пришло осознание того, что миссия, которой служит музей, больше нет.

Конечно, нам сложно оправиться от этого удара с психологической точки зрения, наши сердца переполняло чувство страха. Мы видели каждый день, как гибнут люди, с некоторыми из которых я была знакома, мы ни на минуту не отходили от телевизора, чтобы быть в курсе последних новостей. Но потом шаг за шагом мы начали думать над тем, как грамотно выстроить нашу работу в новых условиях. В итоге решили воспользоваться этой вынужденной паузой, чтобы закончить дела, до которых раньше не всегда доходили по объективным причинам руки: наладили работу над онлайн-каталогом, наши реставраторы смогли закончить свои доклады и графические эскизы.

Перед нами встал также непростой вопрос, как перенести выставки, которые были запланированы, а также, как быть с теми, которые уже успели открыться. Для того, чтобы не подвергать никого риску заражения, было принято волевое решение оставить наши экспонаты в Скудерие-дель-Квиринале в Риме, где буквально за пять дней до объявления карантина открылась самая масштабная выставка года, посвященная 500-летию со дня смерти великого Рафаэля.

За прошедшие месяцы мы успели убедиться в том, что даже такая мощная сила, как пандемия культуру сломить не способна. Каким образом вам удавалось поддерживать контакт с публикой, которой, пожалуй, как никогда было необходимо переключиться на что-то светлое?

Барбара Ятта: Как ни странно, нам фактически не пришлось прикладывать особых усилий в этом направлении. Благодаря своевременным стараниям моих коллег, наш сайт был уже насыщен всей необходимой информацией. Возьмем, к примеру, виртуальные туры, коих у нас на онлайн-платформе загружено около 70. По большому счету нам оставалось лишь напомнить пользователям о секциях сайта, которые существовали задолго до пандемии. Но карантин нас все же вдохновил на создание прекрасной инициативы в Instagram "Искусство, которое успокаивает". В ее рамках мы каждый день выкладывали новое произведение, рассказывая историю его создания и другие любопытные подробности.

Музеи Ватикана занимают пятую позицию в рейтинге самых посещаемых музеев мира и даже в самом страшном сне мало кто мог себе представить, что однажды их длинные коридоры почти полностью опустеют. У вас уже была возможность подсчитать урон, нанесенный коронавирусом?

Барбара Ятта: Урон, несомненно, нанесен внушительный, но мы его пока не подсчитывали, и честно говоря, не видим в этом особого смысла. Хочу заметить, что мы сумели, вместо ваучера, вернуть нашим посетителям живые деньги, которые они потратили на приобретение билетов до официального объявления карантина. Мы проделали колоссальную работу, что воплотить в жизнь этот план. Радостно, что многие наши гости решили пожертвовать эти средства на денарий Святого Петра (финансовая помощь в пользу католической церкви - прим. "РГ").

С момента открытия Музеев Ватикана прошло уже более 10 дней. У кассы при входе в хранилище я увидела толпу из 40-50 человек, которая по вполне понятным причинам не идет ни в какое сравнение с прежним потоком туристов. Еще год назад в критические периоды число ценителей искусства могло достигать до 40 тысяч в день. Вас устраивает новая посещаемость?

Барбара Ятта: Данные по посещаемости, на мой взгляд, весьма и весьма утешительные. Конечно, они отражают постпандемийную реальность, но мы очень довольны тем, как прошли первые дни, и настроены позитивно. У жителей Италии появилась уникальная возможность насладиться бесценными шедеврами из папских коллекций в спокойной обстановке, без необходимости пробираться через толпу. Вполне допускаю, что многие из них наверняка ни разу не были в нашим хранилище, поэтому сейчас, несомненно, самое лучшее время для посещения ватиканских музеев!

При входе в музеи у меня измерили температуру, в залах установлены резервуары с дезинфицирующим гелем для рук. Какие еще меры были взяты на вооружение, чтобы гарантировать безопасность посетителей? Как Вы порекомендуете гостям подготовиться к походу в хранилище?

Барбара Ятта: Посетителям нужно лишь прийти к нам в маске и заранее забронировать визит онлайн. Только так мы сможем регулировать потоки и избежать чрезмерного скопления людей. Максимальное количество человек, которым разрешается заходить каждые 15 минут на территорию музея, не должно превышать 100. Все остальное, что касается выполнения санитарно-гигиенических норм и обеспечения безопасности, мы берем полностью на себя. За неукоснительным выполнением всех правил вместе с нами следит служба здравоохранения и гигиены Святого Престола. Но прекрасно отдаем себе отчет в том, что в этом благом деле важно также не переусердствовать. С этой целью нами были сформулированы "10 заповедей", в которых четко прописано то, чего делать нельзя. К примеру, мы выступаем решительно против того, чтобы злоупотреблять дезинфицирующими средствами, чрезмерное использование которых может навредить не только нашим экспонатам, но и людям.

А что о социальной дистанции? Не думали последовать примеру флорентийского Дуомо, который разработал специальное нашейное устройство, оповещающее сотрудников музея о ее нарушении?

Барбара Ятта: "Думаю, что в подобных устройствах мы на данном этапе не нуждаемся, ввиду отсутствия прежних турпотоков. Кроме того, в нашем распоряжении имеется достаточное количество хранителей, которые следят за соблюдением социальной дистанции. Скажем так: они являются наши самым эффективным "устройством" (смеется).

Помнится в былые времена ватиканские музеи разработали специальные маршруты, чтобы совладать с потоком туристов. А сейчас, полагаю, встал вопрос о создании наиболее безопасных с медицинской точки зрения коридоров, учитывая, что общая протяженность галерей составляет около семи километров?

Барбара Ятта: Абсолютно все наши маршруты можно сегодня уверенно назвать безопасными. Нам удалось подготовить должным образом и оставить открытыми все залы, которые функционировали до карантина.

Папа Франциск не раз подчеркивал, что Ватиканские музеи должны быть доступны всем. Накануне было решено предоставить бесплатный доступ в хранилище врачам и медсестрам. Не планируете ли расширить эту акцию, ведь далеко не каждый человек может сегодня позволить себе заплатить за входной билет 17 евро?

Барбара Ятта: С недавних пор мы отказались от предпродажного сбора размером в четыре евро, который взимался при покупке билетов онлайн. Могу гарантировать, что этой надбавки не будет еще долго. Справедливости ради отмечу, что стоимость посещения любого другого музея нашего уровня обходиться значительно дороже, возьмем, к примеру, Лувр или Метрополитен. Тем не менее я не исключаю, что в ближайшее время появятся инициативы, схожие с той, которую мы предложили нашим медикам.

2020 год должен был войти в историю как год Рафаэля Санти. Какие мероприятия вы планируете реализовать в оставшиеся месяцы?

Барбара Ятта: Буквально за неделю до объявления карантина нам посчастливилось впервые за несколько столетий выставить в Сикстинской капелле все 10 драгоценных и тщательно оберегаемых гобеленов, созданных по эскизам Рафаэля. И хотя ими успело насладиться невероятное количество людей, к нашей великой радости никто из них не заразился. Если на минутку отмотать пленку назад и задуматься о том, к каким последствиям это могло бы привести, нет сомнений в том, что нас действительно спасла рука Божья. Сейчас же все десять гобеленов, защищенные специальными панелями, располагаются в восьмом зале пинакотеки Ватиканских музеев. При новом освещении их видно значительно лучше, чем прежде.

1 июня после пятилетней реставрации мы открыли зал Константина, входящий в так называемые станцы Рафаэля. Наши исследования подтвердили то, что указывалось в некоторых исторических источниках. Две фигуры (аллегории Правосудия и Дружбы) на грандиозной по размеру и масштабу фреске, занимающие три стены и посвященные римскому императору Константину, выполнены в иной технике, и их успел сделать сам Рафаэль до своей скоропостижной смерти в апреле 1520 года.

У нас были также намечены международная конференция и ряд презентаций, посвященных Рафаэлю, которые мы вынуждены были перенести на следующий год.

В послужном списке ватиканских хранилищ значится удачно реализованный проект с Третьяковской галерей. Я знаю, что вы тесно контактируете с Михаилом Пиотровским. Есть надежда, что в обозримом будущем появится на свет совместная инициатива Музеев Ватикана и Эрмитажа?

Барбара Ятта: Мне удалось недавно пообщаться с Пиотровским во время онлайн-конференции, в которой приняли участие директора крупных музеев по всему миру. Не хочу пока раскрывать все карты, но мы с Михаилом Борисовичем работаем над совместным проектом, который должен был состояться в 2021-м году. Посмотрим, как дальше будут развиваться события….

В эти дни все чаще повторяется фраза: "наша жизнь больше не будет такой, как прежде". Это применимо также и к миру искусства? Каким вам видится будущее музеев в "посткарантийнные" времена?

Барбара Ятта: Многие мои коллеги в разных странах озабочены нехваткой финансовой поддержки. Сейчас каждый из нас вынужден также сосредоточиться на работе внутри своих хранилищ и на валоризации собственных коллекций и повышении их стоимости, в том числе и потому, что в связи с пандемией нам придется на какое-то время отказаться от передачи предметов искусства другим музеям на временное хранение. Это всего лишь фаза, которая, надеюсь, не затянется на всю нашу оставшуюся жизнь. Но я убеждена в том, что нам нужно использовать это время, чтобы пересмотреть наше видение.

Лично я всегда боролась за то, чтобы ватиканские музеи посещало бы чуть меньше людей, чем обычно. Это позволило бы хранилищу раскрыться в полной мере перед своими гостями. Сейчас как раз отличный момент для того, чтобы поделиться всем нашим богатством с местными жителями. Поэтому я вовсе не исключаю, что завершение пандемии может вполне повлечь за собой для нашего сектора в том числе и положительные изменения. Этот опыт, возможно, поможет нам наконец оценить по достоинству те прекрасные объекты, располагающиеся внутри наших стран, которые, ввиду суетности нашей жизни, мы до этого не замечали.