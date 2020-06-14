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14.06.2020 12:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил

Текст: Александр Степанов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил России.

"Я хотел бы возложить на себя обязанности настоятеля сего святого храма", - сказал патриарх после окончания церемонии великого освящения и первой божественной литургии.

По его словам, теперь главный храм Вооруженных сил будет патриаршим собором. "Я буду иметь особое попечение о свершении богослужения и о пасторской деятельности, которая будет совершаться в приделах этого храма, памятуя о том великом значении, о той роли которую имеют для нашего народа Вооруженные силы, российская армия, военно-морской флот и российская авиация", - подчеркнул патриарх.

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Общество Религия Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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