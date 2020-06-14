Шойгу назвал освящение главного храма Вооруженных сил знаменательным событием

"Сегодня освящен первый храм в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - Храм Вооруженных сил России. Это знаменательное событие для Вооруженных Сил и для всей нашей страны. Я абсолютно уверен, что все те, кто будет приходить сюда, будут вспоминать о прошлых подвигах и готовиться к будущим", - сказал глава военного ведомства.

Сергей Шойгу выразил надежду, что у каждого из нас в сердце хранится частица той памяти, которой дорожит наш народ. "Памяти о наших отцах и дедах, о предках, которые принесли эту Победу и завещали нам хранить память об этой Победе. Сегодня я хотел бы сказать слова благодарности всем тем, кто принял участие в создании всего комплекса, десяткам тысяч человек, которые в разной степени, в разных объемах поддержали строительство этого храма", - подчеркнул министр.

Слова благодарности от главного военного страны были адресованы строителям, архитекторам, художникам, скульпторам. "Все они вложили сюда душу. Многие работали здесь абсолютно безвозмездно. Результат их труда перед вашими глазами, спасибо им всем за это", - сказал министр обороны.

Напомним, 14 июня в подмосковном парке "Патриот" открылся Главный храм Вооруженных сил РФ. Чин великого освящения собора и первую божественную литургию в новоосвященном храме совершил святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Высота собора Воскресения Христова вместе с крестом составляет 96 метров. Протяженность галереи "Дорога памяти" - 1 418 метров - по числу дней Великой Отечественной войны. Диаметр барабана, на котором установлен центральный купол, - 19,45 метра. Своды храма собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за ратные подвиги в разные периоды российской истории, а образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма - самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике.

В Храме пять престолов - центральный престол наименован в честь главного христианского праздника - Воскресения Христова. Четыре престола посвящены небесным покровителям видов и родов войск Вооруженных Сил: святому благоверному князю Александру Невскому - покровителю Сухопутных войск, святому пророку Божию Илии - покровителю Воздушно-космических сил (ВКС) России и ВДВ, святому апостолу Андрею Первозванному - покровителю ВМФ и святой великомученице Варваре - покровительнице РВСН.

Главный храм украсили росписи с батальными сценами из военной истории и текстами из Священного писания. В решении задач по художественному оформлению Главного храма приняли непосредственное участие всемирно известные живописцы и специалисты Студии военных художников имени М.Б.Грекова.

Решение о строительстве главного храма Вооруженных сил РФ было принято в 2018 году. Собор, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах, возведен на народные пожертвования. На его строительство было собрано более 3 миллиардов рублей. Возведен он был в рекордные сроки.