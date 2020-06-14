Собянин озвучил планы по снятию ограничений в Москве в июле

Сроки снятия ограничений на посещение мероприятий, театров и кинотеатров будут зависеть от эпидемиологической ситуации в Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Целый ряд ограничений, в том числе свободное посещение спортивных мероприятий, кинотеатров, театров, массовые мероприятия, это уйдет уже на июль месяц. Будем смотреть исходя из эпидемиологической ситуации, как она будет развиваться", - рассказал он в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, все последующие решения о смягчении ограничений будут связаны с тем, как продолжит развиваться ситуация с COVID-19.

Напомним, пропускной режим в Москве был отменен 9 июня. Сергей Собянин также озвучил график по снятию ограничений в городе. По его словам, большинство городских организаций смогут вернуться к работе в три этапа.