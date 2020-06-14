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14.06.2020 08:54
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Третьяковская галерея примет первых посетителей второго июля

Локдаун не навсегда
Текст: Жанна Васильева
Сеансы через каждые 15 минут, он-лайн продажа билетов и экскурсии не больше пяти человек - такова реальность, которая встретит посетителей музея после завершения локдауна. Об этом рассказывает директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. Фото: Пресс-служба видеосервиса "Окко"/РИА Новости Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. Фото: Пресс-служба видеосервиса "Окко"/РИА Новости
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. Фото: Пресс-служба видеосервиса "Окко"/РИА Новости

Больше пяти не собираться

Когда Третьяковская галерея откроет двери для посетителей?

Зельфира Трегулова: Не раньше 2-3 июля. Первыми откроются залы основной экспозиции в здании в Лаврушинском переулке и Инженерный корпус. Что касается здания на Крымском валу, то залы постоянной экспозиции откроются одновременно с премьерой выставки "НЕНАВСЕГДА. 1968-1985". Мы должны организовать проход зрителей так, чтобы не было сталкивающихся друг с другом потоков. Это возможно, если выставки и основная экспозиция будут объединены общим маршрутом. Нам нужно разделить зоны входа и выхода. Зрители заходят в одной точке, а выходят - в другой.

Вход только в масках и перчатках?

Зельфира Трегулова: Да, посетители должны быть в масках, перчатках. В этом мы не оригинальны - придерживаемся рекомендаций Роскомнадзора. Учитываем опыт западных музеев, уже открывших двери для зрителей. Будем ставить на входе вендинговые автоматы по продаже масок - по себестоимости.

Фото: higminsk.by
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Мы также переходим преимущественно на продажу билетов он-лайн, чтобы избежать скопления людей в очереди. Но для исключительных случаев в каждом здании Третьяковской галереи будет работать дежурная касса. Мы оставляем некоторый резерв билетов для продажи в этих кассах. Поскольку есть люди, которым трудно купить билеты он-лайн, но которые очень захотят попасть в Третьяковскую галерею после трех с половиной месяцев жесткого режима самоизоляции.

Кроме того, чтобы выполнить рекомендации Роскомнадзора, которые определяют необходимую для безопасности дистанцию в 1,5-2 метра между людьми, вводим вход по сеансам. Сейчас делаем расчеты, сколько человек может находиться в зале с учетом дистанции. Нам придется ограничивать количество посетителей. Иначе говоря, даже если бы у нас была сегодня выставка Репина или Серова, мы не могли бы принимать такое количество желающих.

Через сколько начинается новый сеанс?

Зельфира Трегулова: Люди смогут заходить по купленным билетам каждые 15 минут.

После этого можно оставаться сколь угодно долго?

Зельфира Трегулова: Да. Время сеанса не ограничивается, в отличие от количества посетителей. Будем мониторить поток зрителей в залах. Если люди будут сильно задерживаться, придется подождать тем, кто хочет войти в зал. С другой стороны, создавать очередь - еще опаснее.

У нас узкое место - "бутылочное горлышко" - входная зона. Когда люди оказываются в залах, массового скопления зрителей уже нет. Наша задача - выстроить логистику. В главном здании в Лаврушинском переулке мы намечаем маршрут, закрыв переходы между какими-то залами. Попасть в них можно будет, двигаясь в одном направлении. В здании на Крымском валу еще проще - там легче идти вперед, чем возвращаться.

Но некоторые все же любят побродить по выставке, желая сравнить авторов, произведения…

Зельфира Трегулова: Что ж, расходятся же люди на тротуарах.

Фото: AP Photo/Domenico Stinellis
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Разметка на полу не будет?

Зельфира Трегулова: В залах - нет. Разметка - только там, где может быть большое скопление людей. Это кассы, системы хранения для зонтов и сумок, стенд администратора, туалеты.

Очень важно найти "антиковидные" решения для привычных вещей. Например, для банкеток в залах. Они нужны - люди устают, должны иметь возможность присесть. Но нужно как-то придумать, чтобы они не садились близко друг от друга. Вроде мелочи. Но, как известно, дьявол кроется в деталях.

Экскурсии будут?

Зельфира Трегулова: Нам разрешили небольшие экскурсии - до пяти человек. Мы будем пользоваться необходимым оборудованием, включая одноразовые наушниками. Понятно, что не будем требовать от членов семейств, чтобы родители и дети держались на расстоянии двух метров друг от друга.

Эти все правила особенно важны для залов основной экспозиции в Лаврушинском переулке, где летом традиционно много народу. В этом году мы не ждем иностранных туристов, но они обычно составляют лишь 12 процентов наших посетителей. Российские туристы начнут, вероятно, приезжать не раньше конца июля - начала августа. В любом случае больших групп не будет.

Цены на билеты не будут вырастать?

Зельфира Трегулова: Конечно, нет. Цены на билеты повышать не будем. Ситуация сложная сейчас.

Сотрудники тоже будут работать в масках и перчатках?

Зельфира Трегулова: Да. Особенно, если речь об администраторах, контролерах билетов, сотрудниках службы безопасности, музейных смотрителях. Плюс специальные пластиковые перегородки. Обеспечить безопасность сотрудников - одна из приоритетных задач. Хотя, наверное, требование носить перчатки, достаточно сложно выполнить летом.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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"Третьяковка со Шнуром"-2

Что из жизни он-лайн музей собирается с собой взять при выходе из локдауна?

Зельфира Трегулова: Музей был готов к тому, чтобы сделать рывок в развитии цифрового формата. Но совершить его вынудила пандемия. Что называется, не было бы счастья, да несчастье помогло. Стало очевидно, что людей, запертых в стенах квартиры, не привлечь монотонным рассказом экскурсовода. Пришлось "включать креативность". Наши сотрудники создали и квесты, и экскурсии, и лекции.

А некоторые даже снялись в фильме вместе с Сергеем Шнуровым.

Зельфира Трегулова: Мне кажется, мы нашли новый формат или, если угодно, новый способ разговора со зрителями. Диалог двух зрителей перед произведением искусства превращается в "разговор на троих". Картины, как в фильме "Третьяковка со Шнуром", становятся равноправными собеседниками. Не поводом для светской беседы, а его ключевыми участниками разговора. При этом спор, обмен мнениями может неожиданно помочь увидеть новые черты в давно известном.

Разговор на троих - новый жанр?

Зельфира Трегулова: Не жанр. Назовите это непосредственным процессом восприятия произведения, осмысления и интерпретацией его на глазах у честной публики в прямом эфире. В любом случае я рада, что нам удалось увлечь зрителей. Этот формат оказался невероятно востребованным. Неделю назад было 900 000 просмотров. Сейчас уже, наверное, под миллион.

В целом, посещаемость всех он-лайн ресурсов Третьяковской галереи выросла в разы за эти три месяца. Где-то в три, в пять, где-то в семь раз. Речь о просмотрах, а не о заходах на сайт.

О продолжении фильма со Сергеем Шнуровым думаете?

Зельфира Трегулова: Да, но уже в залах Третьяковской галереи на Крымском валу. Мы ведем переговоры с потенциальными партнерами и спонсорами.

Фото: Предоставлено музеем космонавтики
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Это главный итог музейной самоизоляции?

Зельфира Трегулова: Не только. Остальные касаются электронного документооборота, удаленного доступа, пользы zoom-конференций… Тут я должна воспеть наш IT-отдел, который все это вынес на своих плечах.

Дорога в картину

15 июня открывается - еще онлайн - общий проект трех музеев "Точка перемещения". В нем участвуют музей "Гараж", Третьяковская галерея и Музей Москвы. Почему для вас важно участие в этом проекте?

Зельфира Трегулова: Потому что искусство для ребенка - любого - невероятно важно. Это эмоции, встреча с новым миром, шанс пообщаться, что-то узнать, открыть что-то новое и неизвестное для себя.

Дети рабочих-мигрантов, которые живут с родителями в Москве, тут не исключение. Разница лишь в том, что им во много раз сложнее. Когда мы начали говорить с представителями фондов, которые занимаются проблемами миграции и вынужденной миграции, то выяснилось, что эти дети часто не ходят в школу. Русского языка они иногда просто не знают. Они сидят дома с мамами, пока папы работают. Дом при этом очень условный. Это может быть общежитие или съемная квартира, где живут несколько семей. В сущности, дети оказываются в той самой самоизоляции, которую мы все пережили, но в режиме не временном, а постоянном. Надо ли нам, только что вырвавшимся из локдауна объяснять, каково это?

Что Третьяковская галерея может предложить для детей мигрантов?

Зельфира Трегулова: В нашей коллекции хранится богатое собрание произведений художников из бывших советских республик, а ныне - независимых государств. В том числе и тех, чьи граждане приезжают на заработки в Москву с семьями. Мы подумали, что искусство может поддержать в ребенке память о доме, о большой семье с бабушками, дедушками, которая осталась где-то далеко. Дать чувство психологического комфорта. Для фестиваля прошлого года мы в десяти залах на Крымском валу добавили картины известных советских художников из республик. В том числе Мартироса Сарьяна, Мир Надира Зейналова, Камиля Муллашева, Алексея Исупова, Джавлона Умарбекова, Тогрула Нариманбекова. Выбирали работы, в центре которых была тема очага, родного дома, семьи, близкого круга. Это стало основой первого фестиваля "Точка перемещения", который прошел в прошлом году. Спасибо Тимербулату Каримову, который помог нам тогда.

Так что в этом году фестиваль будет уже второй раз. Но в этом году он пройдет он-лайн.

Для работы в он-лайн нужны смартфоны, планшеты…

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Зельфира Трегулова: Телефоны сейчас у этих семей есть. Это базовое средство связи с домом.

Если дети не знают языка, как работать с ними?

Зельфира Трегулова: У нас прекрасные педагоги, которые умеют работать с разной аудиторией. Кроме того, мы же в Третьяковке, значит дети могут рисовать, рассказывать истории в рисунках, обмениваться ими. Дети схватывают все на лету, если им интересно.

Уверяю Вас, плохое знание языка не самая большая проблема. Не так просто даже собрать этих детей, привезти их в музей. Ребенок приходит с мамой. Мама для этого должна выйти из дома. Это может быть проблематично. Словом, это совсем непростая история.

На самом деле вопросы работы с детьми вынужденных мигрантов (или иммигрантов) сегодня актуальны для музеев всего мира. Любой уважающий себя музей имеет образовательные программы, мастер-классы, экскурсии для детей, которые оказались в незнакомой среде, отнюдь не всегда комфортной и приветливой. У нас таких программ долгое время не было, поэтому я очень обрадовалась, когда Дарья Пыркина, став во главе образовательного отдела, предложила в числе других и этот проект. Я очень надеюсь, что нам удастся его развивать в будущем.

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