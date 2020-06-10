После снятия карантина в Третьяковке откроется масштабная выставка "Ненавсегда"

Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова сообщила, что открытие выставки "Ненавсегда" запланировано на 10 июля.

Зельфира Исмаиловна, награжденная орденом Франциска Скорины, впервые побывала в Беларуси в 1990 году. В последние годы ни один из успешных проектов, организованных Третьяковской галереей, не проходил без участия белорусских коллег, будь то выставки работ Репина, Куинджи или Поленова.

- "Ненавсегда" - это часть трилогии, - рассказала Зельфира Трегулова. - Первой частью стала открывшаяся в 2017 году "Оттепель". Ее сопровождал удивительный каталог, сделанный художником Евгением Корнеевым, который подготовил каталог и к выставке "Ненавсегда".

Будущая выставка включает восемь тематических разделов: "Ритуал и власть", "Соцарт", "Религиозный мистицизм", "Деревня", "Детство", "Сообщества", "История и остановленное время", "Исчезновение". Будут представлены более 500 произведений живописи, скульптуры и графики из российских и зарубежных собраний, а также фрагменты фильмов, перформансов, архивные материалы.

Зельфира Исмаиловна, скажите, какова концепция выставки?

Зельфира Трегулова: Эпоха застоя ассоциируется для многих с чем-то серым и унылым. На самом деле это не так. Тогда при отсутствии внешней свободы было запойное чтение у миллионов, а те, кто знал иностранные языки, имел доступ к интеллектуальному багажу всей эпохи. Этот наш проект продолжает борьбу с авторитетами. Сейчас уже есть дистанция с тем временем, которая позволяет посмотреть на него более внимательно. Выставку делала молодая команда, у которой свежий и непредвзятый взгляд. Важнейшая составляющая нашей выставки - каталог. Он сделан тонко и интересно, в нем представлены статьи ведущих критиков и искусствоведов разных поколений. Они анализируют ту эпоху "изнутри" и "со стороны". С 18 мая каталог продается в онлайн-магазине галереи. Мы также запустили онлайн-продажу билетов с открытой датой посещения выставки. Третьяковка и впредь не собирается отказываться от больших проектов...

Просветительский сайт "Лаврус" рассказывает о художниках, чьи работы можно будет увидеть на выставке "Ненавсегда". Это полотна Татьяны Назаренко, Ильи Кабакова, Виталия Комара, Александра Меламида, Виктора Пивоварова, Виктора Попкова...

Виктор Попков, как и его великие современники Юрий Трифонов, Валентин Распутин и Василий Шукшин, всегда отстаивал высокую нравственную позицию в своем творчестве. Однажды он надел фронтовую шинель отца, погибшего в сорок первом под Смоленском, и написал в ней себя. Картина так и называется "Шинель отца". Она оказала большое влияние на белорусских художников, писавших о Великой Отечественной войне.