Новости

Глава полиции Атланты покинет пост после смерти афроамериканца 04:24
На Камчатке возбудили дело после пропажи четырех моряков 04:23
У берегов Камчатки перевернулся катер, идет поиск экипажа 03:41
В Китае выросло число погибших от взрыва автоцистерны 03:29
Власти Словакии объявили об отмене режима ЧС в республике 02:58
В Атланте начались беспорядки из-за очередной жертвы полиции 00:24
В Лондоне 15 человек пострадали в ходе массовых беспорядков 00:04
ФК "Краснодар" разгромно проиграл "Сочи" в контрольном матче 13.06.2020
В Москве скончались 50 пациентов с коронавирусом 13.06.2020
Путин рассказал о значении России для мира 13.06.2020
В Нижегородской области в ДТП погибли три человека, семеро ранены 13.06.2020
Туристы сняли на видео "дыхание Эльбруса" 13.06.2020
"Бавария" без Левандовского одержала победу над "Боруссией" 13.06.2020
Мэр Новочеркасска извинился за плакаты ко "Дню Росии" 13.06.2020
ЦСКА проиграл "Арсеналу" в контрольном матче 13.06.2020
В Подмосковье росгвардейцы задержали вооруженного злоумышленника 13.06.2020
Трамп отказался "решать чужие проблемы" в мире 13.06.2020
На Кубани зафиксировали массовую гибель рыбы 13.06.2020
Биологи проверят иммунные клетки-киллеры в борьбе с коронавирусом 13.06.2020
Расстрелявшему студента на Невском проспекте ужесточили обвинение 13.06.2020
В Аргентине священник обошел запрет на посещение церкви из-за карантина 13.06.2020
Лавров и Шойгу 14 июня посетят Турцию 13.06.2020
Под Костромой при пожаре погибли двое детей 13.06.2020
Toyota зарегистрировала в России луноход 13.06.2020
В Петербурге умер студент, которого расстреляли на Невском проспекте 13.06.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
14.06.2020 04:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке возбудили дело после пропажи четырех моряков

Текст: Юрий Батин

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту пропажи четырех человек с перевернувшегося в Авачинской бухте катера.

Фото: Владимир Аносов/РГ
На капитана утонувшего в Черном море судна завели еще одно дело

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения морского транспорта)", - сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление.

Напомним, катер с четырьмя членами экипажа на борту вез груз для другого судна, но перевернулся в ночь с субботы на воскресенье в штормовую погоду. Обнаружили его примерно в 40 километрах от берега.

С наступлением светлого времени суток спасатели и полиция приступили к поиску пропавших моряков. Катер сейчас буксируют к берегу.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Голикова: Пик заболеваемости коронавирусом в РФ был 11 мая
В Самарской области два человека погибли при падении самолета
В районе Пекина введено военное положение из-за коронавируса
В Петербурге с 15 июня заработают парикмахерские, библиотеки и бани
Семья Сергея Захарова, погибшего в аварии, не приняла извинений Ефремова
Видео: В Подмосковье мошенники совершили шесть автоподстав
Верховный суд разъяснил, как найти виновного в заливе соседских квартир