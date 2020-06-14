На Камчатке возбудили дело после пропажи четырех моряков

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту пропажи четырех человек с перевернувшегося в Авачинской бухте катера.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения морского транспорта)", - сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление.

Напомним, катер с четырьмя членами экипажа на борту вез груз для другого судна, но перевернулся в ночь с субботы на воскресенье в штормовую погоду. Обнаружили его примерно в 40 километрах от берега.

С наступлением светлого времени суток спасатели и полиция приступили к поиску пропавших моряков. Катер сейчас буксируют к берегу.