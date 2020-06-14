В Буденновске вспоминают жертв теракта июня 1995 года

Сегодня в Буденновске, городе в Ставропольском крае, почтут память погибших в 1995 году, когда ровно 25 лет назад вооруженные боевики под командованием полевого чеченского командира Шамиля Басаева захватили в городе несколько сотен заложников. Этот был кровавый террористический акт в истории современной России.

Буденновск, большинство местных жителей которого даже спустя четверть века помнят события тех кровавых дней, почтут память погибших минутой молчания. Из года в год она проходит ровно в 12.20. Именно в это время 14 июля 1995 года более 160 боевиков вошли в город и захватили около 1600 жителей города, которых согнали в местную больницу. В результате вооруженного нападения погибли 129 человек, в том числе 18 сотрудников милиции и 17 военнослужащих. Ранения получили 415 человек.

За совершение этого преступления судом были осуждены и приговорены к различным срокам лишения свободы более 30 боевиков. Организатор теракта Басаев был уничтожен в ходе спецоперации в Ингушетии в 2006 году. Большинство бандитов, напавших в июне 1995 года на мирный город, были ликвидированы входе боевых действий и спецопераций.

С утра воскресенья жители Буденновска, военные, сотрудники правоохранительных и силовых структур, ветераны спецназа, представители властей Ставропольского края уже начали нести цветы к мемориалу возле здания МВД, а также к центральной районной больнице, где в течение шести дней боевики держали в плену заложников.

Справка "РГ"

Утром 14 июня 195 вооруженных боевиков под командованием Басаева прорвалась с территории Дагестана и взяли в плен больше 1500 местных жителей, сотрудников правоохранителей и военнослужащих. Всех их загнали в райбольницу. Тех, кто оказывал сопротивление и пытался сбежать, расстреливали.

После неудавшегося штурма здания 17 июня и переговоров 19 июня боевики освободили заложников. В ответ российские власти согласились прекратить боевые действия на территории Чечни, а также позволили нападавшим вернуться в республику.

Всего во время тех событий погибли 147 человек, около 500 были ранены.

Акция

Как уже сообщалось, 14 июня в 12.20 пройдет минута молчания. И ее смогут поддержать даже те, кто из-за самоизоляции не сможет приехать в Буденновск.

Ее смогут поддержать все наши читатели. Даже если для вас это только история - поставьте в этот день будильник смартфона на 12.20. Зажгите свечу. Помяните погибших.