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14.06.2020 10:04
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Россия не снимала ограничения на въезд на границе с Украиной в Крыму

Текст: Сергей Винник

Ограничения на въезд на территорию Крыма со стороны Украины, установленные в связи с пандемией коронавируса, продолжают действовать. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Ограничения были введены распоряжениями Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 года № 635-р и от 27 марта того же года № 763-р и они сохраняют силу.

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- Сроки окончания указанных ограничений в настоящее время не установлены, - сообщили в пресс-службе Погрануправления.

Вместе с тем, пограничники напомнили, что въезжать в Крым без ограничений могут дипломаты, водители международных транспортных компаний, граждане имеющие вид на жительство РФ, люди, едущие на похороны близких родственников и еще рад категорий граждан.

12 июня в средствах массовой информации появились сведения о том, что Украина снимает ограничения на въезд в Крым установленные в марте. Напомним, что двусторонний режим ограничений между Россией и Украиной действовал три месяца. В этот период поток автотранспорта с территории сопредельного государства сократился до предела. В отдельные сутки количество автомобилей, въезжающих в Крым с территории Херсонской области Украины, не превышало 10 машин. Все приезжие помещались в обсерватор.

Напомним также, что первый заболевший COVID-19 вернулся в Крым из Франции через территорию Украины. В начале марта он путешествовал по Европе с украинским загранпаспортом.

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