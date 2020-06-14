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14.06.2020 21:35
Рубрика: Экономика

Ростуризм: Отели не станут требовать свидетельства о браке у постояльцев

Текст: Евгений Гайва
Туристы, приехавшие на отдых, не должны будут показывать при заселении в гостиницу свидетельство о браке, заявили в Ростуризме, комментируя рекомендации Роспотребнадзора для отелей.

"У людей, которые приехали на отдых вместе при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак", - пояснили журналистам в ведомстве.

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Ранее о том, что отели не будут спрашивать у постояльцев документы о браке, заявил "РГ" президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин.

Гостиницы не будут спрашивать каких-то документов, а сами определят, как заселять гостей. Если те приехали вместе, то и поселить их могут в одном номере, заметил Ламшин. Так он прокомментировал рекомендации Роспотребнадзора для отелей заселять гостей по одному в номер, если это не члены одной семьи.

Как отметили в Роспотребнадзоре, пункт рекомендаций звучит "размещение гостей преимущественно одноместное, за исключением семейного". "То есть рекомендуется не заселять в номера людей, не контактирующих друг с другом в обычной жизни, чтобы избежать дополнительных рисков инфицирования при тесном контакте", - указали в ведомстве.

Эта мера является рекомендательной, и доказывание семейного статуса не относится к компетенции Роспотребнадзора. Так что в итоге принимать решения о предоставлении номеров будет непосредственно руководство гостиницы, в чью сферу ответственности это входит, отметили в ведомстве.

Экономика Туризм Общество Здоровье Правительство Минэкономразвития Ростуризм Правительство Роспотребнадзор

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