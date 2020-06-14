Трамп пригрозил, что не будет смотреть матчи сборной США по футболу

Президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что не будет смотреть матчи сборной США по футболу, если игроки станут вставать на колени во время исполнения американского гимна.

Такая реакция последовала на сообщение в Twitter конгрессмена-республиканца Мэтта Гаеца, который написал, что не хотел бы видеть в США спортсменов, которые не стоят прямо во время исполнения гимна. Трамп ретвитнул этот пост и написал, что "Я не буду больше вообще смотреть это!".

Решение вставать на колени во время исполнения гимна было принято федерацией футбола США. Федерация при этом опирается на отмену правила, согласно которому спортсмены обязаны стоять во время гимна.

Также Трамп пригрозил, что станет бойкотировать и национальную футбольную лигу, которая тоже планирует позволить спортсменам стоять на коленях.

Коленопреклонение в знак покаяния за "грехи белых" стало популярно в США в ходе продолжающихся протестов против расизма, которые начались после убийства полицейскими чернокожего Джорджа Флойда.