Новости

Беглый болгарский бизнесмен создаст собственную политическую партию 15:13
СМИ стали известны детали трансферных планов "Зенита" 15:13
Трамп пригрозил, что не будет смотреть матчи сборной США по футболу 15:12
Депутат ГД Вячеслав Никонов рассказал о необходимости внесения поправок в Конституцию РФ 14:46
Эксперты подсчитали потери авиаперевозчиков в 2020 году 14:40
Путин рассказал, как принималось решение о взятии аэропорта Слатина в Косово 14:40
В Лондоне задержан осквернивший памятник полицейскому вандал 14:38
МИД: Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложен 14:18
Получить помощь государства смогут 24 тысяч социальных НКО 14:11
"БелАЗ" поставил два новых 240-тонных самосвала на Урал 14:10
В аэропорту Пулково столкнулись два самолета 14:05
Водитель сгорел заживо в ДТП на 69-м километре МКАД 13:58
Испания открывает границы со странами Евросоюза 13:56
Участник парада 1945-го побывал на репетиции Парада Победы 2020 года 13:38
Главный пульмонолог Минздрава объяснил продление масочного режима 13:32
Президент Аргентины отменил тур по стране из-за подозрений на COVID у министра 13:25
Самый дорогой Lada Xray Cross. Кто будет покупать версию Instinct 13:05
Молодоженам в Колумбии предоставят 3 дня оплачиваемого отпуска 12:58
В Северной Осетии задержаны подозреваемые в незаконном обналичивании маткапитала 12:44
Сотрудники Росгвардии спасли 20 человек при пожаре в Ленинградской области 12:38
Действующему правительству Болгарии в пятый раз вынесут вотум недоверия 12:07
Женский экипаж впервые в истории выйдет патрулировать Черное море 12:00
В Анапе при задержании застрелен подозреваемый в ограблении банка 11:56
Главу Сургута госпитализировали с COVID-19 11:35
Могут ли лишить прав за обгон в тумане 11:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
14.06.2020 15:12
Рубрика: В мире

Трамп пригрозил, что не будет смотреть матчи сборной США по футболу

Текст: Константин Волков

Президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что не будет смотреть матчи сборной США по футболу, если игроки станут вставать на колени во время исполнения американского гимна.

Фото: Michael Vadon/wikipedia.org
Сенатор-республиканец Том Коттон: Введите войска

Такая реакция последовала на сообщение в Twitter конгрессмена-республиканца Мэтта Гаеца, который написал, что не хотел бы видеть в США спортсменов, которые не стоят прямо во время исполнения гимна. Трамп ретвитнул этот пост и написал, что "Я не буду больше вообще смотреть это!".

Решение вставать на колени во время исполнения гимна было принято федерацией футбола США. Федерация при этом опирается на отмену правила, согласно которому спортсмены обязаны стоять во время гимна.

Также Трамп пригрозил, что станет бойкотировать и национальную футбольную лигу, которая тоже планирует позволить спортсменам стоять на коленях.

Коленопреклонение в знак покаяния за "грехи белых" стало популярно в США в ходе продолжающихся протестов против расизма, которые начались после убийства полицейскими чернокожего Джорджа Флойда.

В мире США Спорт Футбол Вокруг футбола Беспорядки и протесты из-за убийства афроамериканца в США Дональд Трамп

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин назвал причину беспорядков в США
В России отменен "банковский роуминг"
Собянин озвучил планы по снятию ограничений в Москве в июле
С июля повысятся доходы некоторых пенсионеров
Пульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса
Америка оказалась расколота на два непримиримых лагеря
Как в европейских странах оценивают действия властей в период пандемии