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14.06.2020 17:11
Рубрика: В мире

Власти Великобритании пересмотрят дистанцию в два метра между людьми

Текст: Константин Волков
Рекомендуемая медиками дистанция 2 метра между людьми может быть пересмотрена в сторону уменьшения в преддверии дальнейшего смягчения изоляционных мер, намеченного на 4 июля. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Он отметил, что по мере того, как в стране фиксируется все меньше случаев заболевания коронавирусом, нормативы дистанцирования могут быть пересмотрены, что даст "больший запас для маневра".

Фото: Burak Akbulut/Anadolu Agency via Getty Images
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Сокращение дистанции позволит, например, возобновить работу большему количеству заведений общепита, что может способствовать возрождению экономики. При дистанции между людьми в 2 метра могут открыться лишь треть пабов, а если ее уменьшить, то начать работу получат право уже три четверти пабов.

Постепенное ослабление карантинных мер началось в Великобритании 13 мая. В настоящее время там открылись школы, работают некоторые магазины и рынки, людям разрешено встречаться на открытом воздухе компаниями до шести человек. С 15 июня начнется следующий этап - откроется большая часть непродовольственных магазинов, зоопарки, автомобильные кинотеатры.

В Соединенном королевстве зафиксировано 294 тысячи случаев заболевания коронавирусом, скончались 41,6 тысячи человек, в том числе 181 человек - за последние сутки.

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