Власти Великобритании пересмотрят дистанцию в два метра между людьми

Рекомендуемая медиками дистанция 2 метра между людьми может быть пересмотрена в сторону уменьшения в преддверии дальнейшего смягчения изоляционных мер, намеченного на 4 июля. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Он отметил, что по мере того, как в стране фиксируется все меньше случаев заболевания коронавирусом, нормативы дистанцирования могут быть пересмотрены, что даст "больший запас для маневра".

Сокращение дистанции позволит, например, возобновить работу большему количеству заведений общепита, что может способствовать возрождению экономики. При дистанции между людьми в 2 метра могут открыться лишь треть пабов, а если ее уменьшить, то начать работу получат право уже три четверти пабов.

Постепенное ослабление карантинных мер началось в Великобритании 13 мая. В настоящее время там открылись школы, работают некоторые магазины и рынки, людям разрешено встречаться на открытом воздухе компаниями до шести человек. С 15 июня начнется следующий этап - откроется большая часть непродовольственных магазинов, зоопарки, автомобильные кинотеатры.

В Соединенном королевстве зафиксировано 294 тысячи случаев заболевания коронавирусом, скончались 41,6 тысячи человек, в том числе 181 человек - за последние сутки.