Android 11: Обзор главных нововведений

Google представила первую публичную версию новой операционной системы - Android 11. Ее могут установить как разработчики программного обеспечения, так и обычные пользователи. При этом надо учитывать, что, как правило, в таких релизах содержатся ошибки, которые могут привести к нестабильной работе устройства.

Компания поделила нововведения на три главные категории: люди, элементы управления и настройки конфиденциальности. Под "людьми" подразумеваются все уведомления о сообщениях - в Android 11 любые переписки будут располагаться выше других уведомлений, таким образом, пользователь не пропустит важное сообщение из мессенджера или социальной сети.

Все чаты из нескольких программ поместят в специальное пространство в области уведомления. Кроме того, некоторые диалоги можно отмечать как приоритетные: они будут всегда отображаться на экране, даже если включен режим "не беспокоить". Аналогичный способ настройки уведомлений доступен не только для мессенджеров и соцсетей, но и для других программ.

Диалоги из всех мессенджеров теперь можно расположить в любом месте экрана, в том числе и поверх других приложений. Подобная технология уже используется в мессенджере Facebook. Обновленная клавиатура GBoard будет анализировать текст пользователя и предлагать нужные по смыслу эмодзи.

В кнопке "Домой" разместят специальное меню, которые объединит все устройства, подключенные к гаджету. Это сделано для того, чтобы пользователь мог управлять нужными ему приложениями и девайсами прямо из одного места: Здесь же расположатся инструменты для онлайн-оплаты.

При создании скриншота Android 11 покажет его миниатюру: схожим образом работают скриншоты на iOS и других надстройках для более старых версий ОС. Также появится функция записи происходящего на экране - ранее фанатам Android для записи экрана устройства приходилось пользоваться специальными программами или надстройками производителей смартфонов. При переходе в "авиарежим" не будет отключаться Bluetooth - очень удобная функция для тех, кто часто летает и использует беспроводные наушники.

В новой версии ОС из смартфона можно сделать систему управления умным домом. Чтобы ее вызвать, необходимо зажать кнопку включения устройства. Можно управлять включением/выключением света, открытием/закрытием замков без специальных приложений.

Поработали создатели системы и над конфиденциальностью. Теперь приложениям можно выдавать одноразовый доступ к микрофону, камере, координатам GPS и другим ключевым функциям устройства. Как только работа с приложением завершится, настройки приватности вернутся на прежний уровень. Кроме того, если вы давно не пользовались каким-либо приложением, то система автоматически сбросит все предоставленные разрешения по прошествии определенного времени и уведомит об этом владельца гаджета.

Выход стабильной версии Android 11 ожидается в III квартале этого года. Пока тестовую версию смогут установить обладатели смартфонов от Google - Pixel 2 и 2 XL, Pixel 3 и 3 XL, Pixel 3A и 3A XL, Pixel 4 и 4 XL. Ожидается, что в ближайшее время список устройств пополнится моделями от OnePlus, Oppo Vivo, Xiaomi, Sharp, Transsion и Realme.