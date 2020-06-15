Более 20 полицейских пострадали в Лондоне во время беспорядков

Во время протестов в Лондоне в минувшую субботу пострадали 23 полицейских.

Беспорядки устроили активисты крайне правых организаций и футбольные болельщики. Они бросали в стражей порядка бутылки и другие предметы. "К счастью, травмы, полученные нашими сотрудниками, были несерьезными", - подчеркнули в Скотленд-Ярде. За нарушения общественного порядка задержаны 113 человек.

"Подобное хулиганство неприемлемо, и я рад, что нарушители были задержаны", - заявил замначальника директората патрульной полиции Лондона Бас Джавид. Его слова приводит ТАСС.

Добавим, что 13 июня на улицы вышли и те, кто протестовал против полицейского произвола и расовой дискриминации.