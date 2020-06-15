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15.06.2020 17:34
Рубрика: Власть

Что предусматривает "дорожная карта" к Доктрине продбезопасности

Текст: Татьяна Карабут
Утвержденная 15 июня "дорожная карта" по реализации Доктрины продбезопасности поможет добиться продовольственной независимости России - страна должна полностью обеспечивать себя продовольствием, активно осваивать внешние рынки, а граждане хорошо и качественно питаться. План мероприятий отражает ключевые направления госполитики для достижения этих целей, сообщила заместитель председателя российского правительства Виктория Абрамченко.
Фото: Юрий Белинский/ТАСС Фото: Юрий Белинский/ТАСС
Фото: Юрий Белинский/ТАСС

Напомним, сама Доктрина принята президентом России Владимиром Путиным в начале этого года. Сегодня на совещании с вице-премьерами председатель правительства Михаил Мишустин сообщил об утверждении плана мероприятий по реализации Доктрины.

Фото: iStock
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По словам Виктории Абрамченко, план мероприятий, в частности, предусматривает поддержку разработок и реализацию новой конкурентоспособной российской техники и оборудования. Это позволит обеспечить качественный сбор, хранение, переработку и реализацию сельскохозяйственного сырья и продовольствия, расширить ассортимент продукции и производство продуктов с высокой добавленной стоимостью.

Также в "дорожной карте" заложены мероприятия по стимулированию научных исследований в АПК, освоению отечественных и зарубежных современных технологий в области сельского хозяйства, совершенствованию обучения этим технологиям.

Вице-премьер напомнила, что Россия полностью обеспечивает себя по большинству продуктов питания - зерном, растительным маслом, мясом, рыбой и другими продуктами.

"Вызовом для нашего агропромышленного комплекса является достижение показателей по тем видам продукции, которые появились в новой редакции Доктрины. Так, обеспеченность овощами и бахчевыми должна составить 90%, фруктами и ягодами - 60%, семенами основных агрокультур отечественной селекции - на уровне 75%. Поэтому отдельное внимание в пошаговом плане мероприятий уделено развитию технологий и их внедрению в АПК", - отметила Виктория Абрамченко.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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По ее словам, для расширения сбыта сельхозпродукции план предусматривает изменения законодательства, касающегося оптовых и розничных рынков, ярмарок, а также развитие биржевой торговли продовольственными товарами в сфере организации оптовых и розничных рынков и ярмарок, а также развитие биржевой торговли продовольственными товарами. Большое внимание в "дорожной карте" уделено вопросам в отношении модифицированных организмов, используемых для производства кормов и ветпрепаратов, а также снижению уровня зависимости внутреннего рынка от иностранного генетического и селекционного материала.

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