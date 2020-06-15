Джонсон призвал не заниматься переписыванием истории

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил в защиту бывшего британского премьера Уинстона Черчилля и призвал не переписывать прошлое. Об этом политик написал в своей колонке для The Telegraph.

По его словам, Черчилль был сторонником самых разных взглядов за свою внушительную карьеру. Однако безумно обвинять его в расизме, когда он один стоял против расистской тирании, которая без сопротивления, оказанном им, захлестнула бы саму страну и остальную часть Европы. Джонсон подчеркнул, что Черчилль был героем, и пообещал сопротивляться любым попыткам убрать его статую с Парламент-сквер, пишет ТАСС.

Премьер также заявил, что очень сомневается в правильности кампании по редактированию или исправлению всего культурного ландшафта. Это приведет к искажению истории. Он призвал бороться с самой проблемой расизма, а не с символами в попытке переписать прошлое. Джонсон объявил о создании межправительственной комиссии, которая будет рассматривать все аспекты неравенства во всех сферах.

Ранее во время акций в память погибшего афроамериканца Джорджа Флойда вандалы скинули в залив памятник купцу, меценату и парламентарию Эдварду Колстону в Бристоле. Расистские надписи были нанесены на памятник Черчиллю. Власти Лондона были вынуждены закрыть фанерными щитами памятники Черчиллю, Манделе и мемориал Кенотаф в честь погибших в Первой мировой войне.