Хуснуллин: Показатель по ипотеке в этом году будет перевыполнен

С момента запуска программы в банки поступило около 170 тысяч заявок на ипотеку, большинство одобрено, 40 тысяч человек уже получили кредиты на общую сумму около 100 млрд рублей, сказал Хуснуллин.

"Эти деньги реально оживили стройку по всей территории страны", - сказал он. При этом на 1 рубль, потраченный на компенсацию процентной ставки, в бюджет поступает 6-7 рублей, добавил он. "Эта мера позволяет с уверенностью говорить, что в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" показатель по ипотеке в этом году точно перевыполним", - сообщил вице-премьер.

Он сказал, что правительство продолжает работать по усилению этой меры поддержки отрасли. "Готовим дополнительные предложения, надеемся, что до 1 ноября все эти деньги будут выбраны, и еще сотни миллиардов рублей поступят в экономику страны", - сказал Хуснуллин.

Также уже поступили заявки примерно на 50% суммы, выделенной на субсидирование кредитов застройщикам.

Из-за того, что заработали эти две меры поддержки отрасли, застройщики пока не слишком заинтересованы в возможности выкупа у них квартир (на эти цели выделяется около 50 млрд рублей). "По мере того, как будет развиваться ситуация в экономике, будем смотреть эту меру - продлевать, расширять или оставлять на том же уровне", - пояснил Хуснуллин.

Вице-премьер рассказал и о достраивании проблемных домов, для этого Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства был докапитализирован на 30 млрд рублей. "Мы запустили в проектирование и строительство около 1 млн квадратных метров жилья. На совещании рассмотрели 229 проблемных домов в 20 регионах", - сказал вице-премьер. Сейчас регионы, по его словам, "соревнуются" за право получения этих денег. "Считаем, что до конца года 40 тысячам обманутых дольщиков дадим гарантии на получение в ближайший год квартиры", - добавил он.