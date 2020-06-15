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Текст:   Марина Трубилина 
17:30 15.06.2020

Хуснуллин: Показатель по ипотеке в этом году будет перевыполнен

Самой быстрой и эффективной мерой поддержки строительной отрасли стало субсидирование ипотечных ставок. Об этом сказал вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с Владимиром Путиным.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

С момента запуска программы в банки поступило около 170 тысяч заявок на ипотеку, большинство одобрено, 40 тысяч человек уже получили кредиты на общую сумму около 100 млрд рублей, сказал Хуснуллин.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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"Эти деньги реально оживили стройку по всей территории страны", - сказал он. При этом на 1 рубль, потраченный на компенсацию процентной ставки, в бюджет поступает 6-7 рублей, добавил он. "Эта мера позволяет с уверенностью говорить, что в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" показатель по ипотеке в этом году точно перевыполним", - сообщил вице-премьер.

Он сказал, что правительство продолжает работать по усилению этой меры поддержки отрасли. "Готовим дополнительные предложения, надеемся, что до 1 ноября все эти деньги будут выбраны, и еще сотни миллиардов рублей поступят в экономику страны", - сказал Хуснуллин.

Также уже поступили заявки примерно на 50% суммы, выделенной на субсидирование кредитов застройщикам.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Из-за того, что заработали эти две меры поддержки отрасли, застройщики пока не слишком заинтересованы в возможности выкупа у них квартир (на эти цели выделяется около 50 млрд рублей). "По мере того, как будет развиваться ситуация в экономике, будем смотреть эту меру - продлевать, расширять или оставлять на том же уровне", - пояснил Хуснуллин.

Вице-премьер рассказал и о достраивании проблемных домов, для этого Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства был докапитализирован на 30 млрд рублей. "Мы запустили в проектирование и строительство около 1 млн квадратных метров жилья. На совещании рассмотрели 229 проблемных домов в 20 регионах", - сказал вице-премьер. Сейчас регионы, по его словам, "соревнуются" за право получения этих денег. "Считаем, что до конца года 40 тысячам обманутых дольщиков дадим гарантии на получение в ближайший год квартиры", - добавил он.

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