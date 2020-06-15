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15.06.2020 19:44
Рубрика: Digital

Геймер теряет место

Игровые ноутбуки теснят с рынка настольные компьютеры
Текст: Иван Черноусов
Российская газета - Федеральный выпуск № 129(8183)
Продажи игровых компьютеров во втором квартале 2020 года вырастут на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, прогнозирует агентство IDC. Первый квартал завершился падением из-за пандемии COVID-19 на 2,7%, всего было поставлено 1,6 млн таких устройств.

Аналитики считают, что по итогам 2020 года доля ноутбуков среди игровых компьютеров составит 4,2 млн единиц, а настольных персональных компьютеров (ПК) - 2,6 млн. К 2024 году поставки игровых лэптопов будут только расти: согласно прогнозам агентства, их доля составит 66,7% (5,4 млн штук), а вот продажи настольных ПК останутся на том же уровне - 2,6 млн. "Игровые ноутбуки будут самым быстрорастущим сегментом на рынке игровых ПК в течение следующих двух лет", - констатирует Сергей Балашов, менеджер по продукту сегмента пользовательских ноутбуков Lenovo.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
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Технологии игровых ноутбуков уже несколько лет назад вышли на тот уровень, когда ими можно заменить стационарные ПК. Именно по этой причине продажи игровых системных блоков падают, а игровых ноутбуков - растут.

"Единственный сегмент, в котором игровые ПК превосходят игровые ноутбуки, - это тот, где нужна абсолютная мощность (производительность)". Однако его доля на рынке готовых устройств в сборе не оказывает никакого заметного влияния на динамику перераспределения продаж между игровыми системными блоками и ноутбуками. Подавляющему большинству пользователей не требуются самые мощные компоненты. Игровой ноутбук удовлетворяет все их потребности", - заключает Балашов.

Руководитель пресс-службы Asus Кирилл Погорелов считает, что за последние несколько лет производительность ноутбуков значительно выросла и разрыв между настольными ПК и игровыми ноутбуками сильно сократился. "Начинка ноутбука практически не отличается от того, что стоит в ПК, - говорит он. - Не стоит забывать о том, что многие игровые ноутбуки используются для работы, так как это самые производительные решения".

Генеральный директор Acer в России Дмитрий Кравченко добавляет, что на протяжении последних трех-четырех лет рынок игровых ноутбуков растет двузначными темпами, а поставки игровых десктопов отстают по темпам и снижаются.

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