Игровые ноутбуки теснят с рынка настольные компьютеры

Продажи игровых компьютеров во втором квартале 2020 года вырастут на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, прогнозирует агентство IDC. Первый квартал завершился падением из-за пандемии COVID-19 на 2,7%, всего было поставлено 1,6 млн таких устройств.

Аналитики считают, что по итогам 2020 года доля ноутбуков среди игровых компьютеров составит 4,2 млн единиц, а настольных персональных компьютеров (ПК) - 2,6 млн. К 2024 году поставки игровых лэптопов будут только расти: согласно прогнозам агентства, их доля составит 66,7% (5,4 млн штук), а вот продажи настольных ПК останутся на том же уровне - 2,6 млн. "Игровые ноутбуки будут самым быстрорастущим сегментом на рынке игровых ПК в течение следующих двух лет", - констатирует Сергей Балашов, менеджер по продукту сегмента пользовательских ноутбуков Lenovo.

Технологии игровых ноутбуков уже несколько лет назад вышли на тот уровень, когда ими можно заменить стационарные ПК. Именно по этой причине продажи игровых системных блоков падают, а игровых ноутбуков - растут.

"Единственный сегмент, в котором игровые ПК превосходят игровые ноутбуки, - это тот, где нужна абсолютная мощность (производительность)". Однако его доля на рынке готовых устройств в сборе не оказывает никакого заметного влияния на динамику перераспределения продаж между игровыми системными блоками и ноутбуками. Подавляющему большинству пользователей не требуются самые мощные компоненты. Игровой ноутбук удовлетворяет все их потребности", - заключает Балашов.

Руководитель пресс-службы Asus Кирилл Погорелов считает, что за последние несколько лет производительность ноутбуков значительно выросла и разрыв между настольными ПК и игровыми ноутбуками сильно сократился. "Начинка ноутбука практически не отличается от того, что стоит в ПК, - говорит он. - Не стоит забывать о том, что многие игровые ноутбуки используются для работы, так как это самые производительные решения".

Генеральный директор Acer в России Дмитрий Кравченко добавляет, что на протяжении последних трех-четырех лет рынок игровых ноутбуков растет двузначными темпами, а поставки игровых десктопов отстают по темпам и снижаются.