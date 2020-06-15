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15.06.2020 12:06
Рубрика: Легковые авто

Какие автомобильные гаджеты нельзя включать в прикуриватель

Текст: Майя Бирюкова
В магазинах автозапчастей каких только гаджетов не встретишь: пылесосы, антирадарные приемники, адаптеры, компрессоры для накачки шин, даже небольшие чайники. Несмотря на то, что круглый штекер вполне подходит для запитки от прикуривателя, делать этого нельзя: приспособления рассчитаны на работу от стандартной автомобильной розетки.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Чем отличается принцип работы прикуривателя от розетки? Первый накаляет спираль за несколько секунд и потом отключается. На длительные нагрузки его электроцепь не рассчитана. Отличить прикуриватель от розетки элементарно: у него на крышке есть значок дымящейся сигареты, а у розетки - молния.

Фото: Пресс-служба УАЗа
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Если эксплуатировать прикуриватель часами, то есть риск сжечь предохранитель. Бывает так, что на одной шине с ним работают и другие опции, например, вентилятор.

Хуже бывает, если гаджет с высоким энергопотреблением будет выкачивать из прикуривателя ток без коротких замыканий, оплавляя пластик вокруг разъема. А это чревато пожаром. Нужно помнить, что прикуриватель никогда не отключается. Если оставить в машине гаджет, он будет истощать аккумулятор, пишет aif.ru.

В судебной практике встречались иски, когда автовладельцы пытались взыскать с производителей сумму за возникший пожар. Но всегда получали отказ. Производители запрещают использовать прикуриватель не по назначению, гарантия на повреждение проводки не распространяется. Даже зарядка от смартфона - это тот самый случай, когда нужно использовать розетку, а не прикуриватель.

Чтобы пользоваться гаджетами в автомобиле, нужно при заказе машины оплачивать установку розеток в салоне, если они не предусмотрены базовой комплектацией. При выключенном зажигании они обесточиваются, имеют специальные предохранители и усиленную проводку. Это оправданные траты, потому что в прикуриватель никакие гаджеты включать попросту нельзя.

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