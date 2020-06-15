Какие факторы нельзя будет использовать для изменения тарифа автострахования

Информационная база о застрахованных водителях возможно перейдет в распоряжение Центробанка. Тариф на ОСАГО может расширить свои границы. Центробанк пропишет факторы, которые не смогут использовать страховщики для изменения стоимости автогражданки. Обо всем об этом рассказал заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин на "Деловом завтраке" в "Российской газете" прошедшем в онлайн-формате.

- Владимир Викторович, к вступлению в силу поправок в закон об ОСАГО, которое произойдет 24 августа, готовится новое указание Центробанка. Что в нем будет, предполагается ли изменение тарифов?

Владимир Чистюхин: Мы действительно заняты подготовкой нормативного акта, который касается тарифообразования в ОСАГО, и планируем, что до конца июня он будет вынесен на публичное обсуждение. Во-первых, это не новый нормативный акт, это изменения в действующий. При этом регулирование в принципе остается прежним. Единственное важное изменение - это появление в нем факторов, которые нельзя будет использовать при определении тарифа. Это будет явная новация. А что касается расширения или сохранения тарифного коридора, то мы сегодня заняты актуарными расчетами, чтобы понять насколько экономически обоснованно расширение тарифного коридора как вверх, и что не менее важно - вниз. Мы рассчитываем, что очень скоро сможем дать характеристику того тарифного коридора, который будет предлагаться. Что очень важно, тарифный коридор с одной стороны отражает убыточность на рынке ОСАГО, с другой стороны он должен обеспечивать правильное исполнение закона, чтобы индивидуализировать тариф. И в первую очередь он должен давать максимальные возможности для тех автовладельцев, которые несут минимальные риски, они должны получать максимальную скидку. Мы думаем о снижении планки, чтобы тарифный коридор обеспечил все их пожелания.

- То есть к 24 августа тариф может измениться?

Владимир Чистюхин: Как покажут актуарные расчеты. Это не исключено. Актуарные расчеты учитывают данные включая первый квартал 2020 года.

- Какие факторы страховщики не смогут учитывать для изменения тарифа? Можете их назвать?

Владимир Чистюхин: На сегодняшний день мы планируем заложить в наше регулирование те факторы, которые носят явно дискриминационный характер. Это национальная и расовая принадлежность, принадлежность к тем или иным объединениям и партиям, занятие определенного должностного положения, а также отношение к вероисповеданию и религии. Если на практике мы увидим, что применяются иные факторы, которые также целесообразно запретить к использованию, мы будем оперативно вносить изменение в регулирование.

- Как вы собираетесь контролировать назначение страховщиками того или иного тарифа?

Владимир Чистюхин: Ничего нового в этом нет. Контрольные мероприятия проводятся и сегодня. Они заключаются и в изучении тех внутренних документов, которые существуют у страховщиков. И главное, в отслеживание того, как они применяются на практике. Помимо дистанционных надзорных мероприятий, мы выходим с инспекцией, плюс к этому наши коллеги из службы по защите прав потребителей также проводят большую работу в рамках поведенческого надзора, в том числе с использованием механизмов по сути аналога контрольных закупок. Конечно будем смотреть на то, каким образом используются тарифные правила, установленные страховщиками.

- У каждого страховщика свои правила игры. Как вы вычислите нарушения?

Владимир Чистюхин: Индивидуализация тарифа требует совершенно нового подхода к IT-инфраструктуре. К тем автоматизированным системам, которые сегодня используются. Уровень моделирования, уровень электронных баз данных кратно возрастает. В связи с этим мы считаем, что назрел вопрос, где должны накапливаться такие данные, и на чем они должны базироваться. Казалось бы, у нас есть сегодня автоматизированная система Российского союза автостраховщиков. Она - кладезь большого количества информации. Но мы видим за последние несколько лет, что, несмотря на все усилия страхового сообщества, она не может адаптироваться с той скоростью и с тем качеством, которое сегодня требуется. Кроме того, нужно ее расширение помимо моторных видов на иные виды страхования. Поэтому в ближайшее время мы поставим вопрос о том, кто должен вести эту базу. На наш взгляд, для использования такой базы в публичных целях, чтобы она была удобна и понятна, как потребителю, так и страховому сообществу, она должна перейти какому-то государственному органу или субъекту этого органа.

- И что же это за субъект может быть?

Владимир Чистюхин: Мы рассматриваем, что это будет регулятор, то есть Центробанк, либо организация при Банке России.

- Мы уже проходили подобное: базу техосмотра создавал РСА, а ведет ее МВД...

Владимир Чистюхин: Мы не хотим, чтобы были разные операторы. Сегодня количество жалоб на присвоение коэффициента бонус-малус (за безаварийную езду - прим. ред.) составляет более половины от всех жалоб на ОСАГО. И никак эту проблему не решить. А нам хотелось бы, что технологии поставили бы потребителю простые и технологически надежные решения.

Окончание в ближайших номерах.