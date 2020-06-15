Когда страховщик может отобрать выплаченные по ОСАГО деньги

Страховщик может потребовать назад деньги, уже выданные на ремонт автомобиля, если выяснится, что оплаченные повреждения не относятся к аварии. Это будет считаться безосновательным обогащением собственника машины.

К таким выводам пришел Верховный суд, разбирая дело об аварии, которая не оставила следов. В буквальном смысле. А дело началось с того, что некто Ибрагим Дзгоев обратился в страховую компанию за выплатой по ОСАГО, якобы после аварии. Вообще-то если исходить из материалов дела, то речь в нем идет о зарвавшемся страховом мошеннике. И только жадность поломала его планы безосновательно обогатиться.

А дело было так. Страховщик принял документы и выплатил якобы пострадавшему 185 тысяч рублей. Но пострадавшему этого показалось мало. Поэтому он провел независимую экспертизу, которая установила, что стоимость ремонта намного выше, а именно - 314 тысяч рублей. Разницу он потребовал оплатить через суд. И тут начинается самое интересное. Страховщик изучил документы и понял, что его надули: повреждения не соответствуют тем, которые могли бы быть получены в результате этой аварии.

Тогда страховщик подал встречный иск о взыскании с Дзгоева той, ранее выплаченной, суммы в размере 185 тысяч рублей. И Нижневартовский городской суд принял позицию страховщика. Однако в апелляционной инстанции это решение отменили. Там согласились с тем, что Дзгоев не имеет права на доплату. Но при этом указали, что и страховщик не может вернуть деньги обратно. Причем объяснили это очень интересно: мол, страховщик сам принял решение о выплате, никто его к этому не понуждал, а значит, плакали эти денежки.

Однако страховщик не остановился на этом этапе и обратился в Верховный суд. А ВС счел доводы апелляционной инстанции незаконными.

Он указал, что, согласно подпункту 4 статьи 1109 Гражданского кодекса РФ, не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.

По смыслу этой нормы, не подлежит возврату в качестве неосновательного обогащения денежная сумма, предоставленная во исполнение несуществующего обязательства. Но вот беда: у страховой компании обязательства были. А были ли у страхователя законные требования на эти обязательства - большой вопрос.

Если исходить из материалов дела, то речь в нем идет о зарвавшемся ­страховом мошеннике. И только ­жадность поломала его планы

Исполняя свои обязательства в рамках договора ОСАГО, страховая компания произвела расчет причиненного страхователю ущерба и выплатила страховое возмещение в размере 185 тысяч рублей. Однако впоследствии страховщиком установлено, что заявленные повреждения не могли образоваться в результате этого ДТП. Заключение эксперта ООО "Центр проектно-экспертных исследований" по результатам назначенной по делу судебной трассолого-технической экспертизы подтвердило утверждение страховой компании о том, что принадлежащий истцу автомобиль ВМW не имеет повреждений, полученных при указанном ДТП. Поэтому Верховный суд оставил в силе решение первой инстанции и отменил решение апелляционного суда.

Если мошенник хочет получить со страховой компании большую выплату, то ему, возможно, придется столкнуться с тем, что страховщик внимательно изучит материалы дела. В данном случае все именно так и произошло. Но, скорее всего, на этом не закончится. Ведь у страховщика остается право подать заявление в полицию о мошеннических действиях со стороны клиента. А факт мошенничества - налицо.