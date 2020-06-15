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15.06.2020 17:13
Рубрика: Культура

Легендарные "Унесенные ветром" вернут на HBO Max с комментариями

Текст: Наталья Лебедева
Фото: kinopoisk Фото: kinopoisk
Фото: kinopoisk

Культовый фильм "Унесенные ветром", снятый в 1939 году, пал жертвой развернувшихся в США протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Фото: kinopoisk.ru
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Создателей фильма обвинили в "романтизации рабства" и указали на несоответствие сегодняшним оценкам истории гражданской войны и рабства. Этого было достаточно, чтобы канал HBO Max принял решение убрать фильм из своей фильмотеки. Однако и это решение устроило не всех. В итоге "Унесенные ветром" вновь появятся в каталоге онлайн-кинотеатра, правда показ фильма сопроводят небольшой лекцией, разъясняющей "исторический контекст".

О возвращении экранизации романа Маргарет Митчелл сообщило издание Entertainment Weekly. Правда, оно не уточнило, когда именно это произойдет. Зато стало известно, кто прочитает вступительное пояснение. Эту ответственную роль доверили профессору кинематографии Чикагского университета и телеведущей Жаклин Стюарт.

Ее, как и многих других, волнуют вопросы борьбы с расизмом и расового перевоспитания. Ответы на них она предлагает искать в книгах и фильмах. Классические произведения, по ее мнению, могут многому научить современного человека.

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