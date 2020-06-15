Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с днем рождения

Благодаря дальновидной политике китайского лидера, по словам президента Беларуси, "комплексным подходам и взвешенным решениям КНР уверенно занимает лидирующие позиции на международной арене". Приветственный адрес в связи с днем рождения направил 15 июня Александр Лукашенко председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

В Беларуси искренне рады выдающимся успехам Китайской Народной Республики, говорится в тексте поздравления. "Очередным ярким примером стала борьба с пандемией, когда китайский народ продемонстрировал свои лучшие качества: мудрость, сплоченность и твердость духа", - подчеркнул Лукашенко.

По его словам, "глобальная инициатива "Пояс и путь" заслуженно получила мировое признание и объединила вокруг себя многие государства на разных континентах". Он отметил также личный вклад Си Цзиньпина в развитие белорусско-китайского партнерства и дружбы.

"Нашими общими усилиями уже реализуются совместные проекты, строятся промышленные и социальные объекты. Уверен, что вместе мы сможем достичь новых знаковых свершений на благо двух народов, - отметил глава государства. - С момента вашего исторического визита в Беларусь в 2015 году двусторонние отношения приобрели характер "железного братства".

Президент выразил надежду на очередную личную встречу с китайским лидером в Минске, которая, полагает он, "наполнит новым содержанием весь комплекс межгосударственного сотрудничества".