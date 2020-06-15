МИД: Наказание Уилану мягче, чем было бы в США за аналогичное преступление

Вердикт, вынесенный в России американцу Полу Уилану, пойманному с поличным при проведении разведывательной операции, предусматривает гораздо более мягкое наказание по сравнению с приговорами, которые выносят в США за аналогичные деяния. Так в МИД РФ прокомментировали утверждения о чрезмерной суровости наказания.

"Необходимо подчеркнуть, что в США, да и в других западных странах наказание за аналогичные деяния предусматривает десятки лет тюремного заключения, вплоть до пожизненного, причем без права помилования", - обратили внимание на Смоленской площади.

В российском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что после задержания с Уиланом контактировали сотрудники дипмиссий всех четырех стран, гражданином которых он является, представители Великобритании, Ирландии, Канады и США, ему была представлена возможность общаться с родными по телефону. В ходе пребывания в следственном изоляторе ему оказывалась вся необходимая квалифицированная медицинская помощь и даже была проведена несложная хирургическая операция.

Что касается обвинений в затягивании процесса, то в МИД их назвали "абсурдными". "Как известно, сам Уилан на полгода затянул ознакомление с судебными материалами, читал их без особой спешки с сентября прошлого года по март нынешнего. Тем не менее, несмотря на сложные санитарно-эпидемиологические условия, вызванные коронавирусной инфекцией, судопроизводство осуществлялось в установленные сроки, велось в строгом соответствии с российским законодательством, с соблюдением всех требуемых процессуальных норм и процедур", - отметили в министерстве.

Напомним, Пол Уилан был задержан 29 декабря 2018 года в Москве с поличным при проведении разведывательной операции. Сегодня на заседании Московского городского суда он был приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Возможно, что после вступления приговора в законную силу, со стороны Вашингтона будет поднят вопрос о возможном обмене Уилана на кого-нибудь из осужденных в США россиян.