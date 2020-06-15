Минсельхоз оптимизирует расходы после проверки Счетной палаты

По результатам проверки Счетной палаты фактов нецелевого использования средств федерального бюджета Минсельхозом и Росрыболовством зафиксировано не было, заявили в ведомствах. Аудиторы выявили лишь отдельные недостатки.

Напомним, ранее Счетная палата сообщила о результатах проверок использования бюджетных средств за прошлый год трех основных федеральных агроведомств - Минсельхоза, Россельхознадзора и Росрыболовства. Аудиторы выявили факты неэффективного использования госсредств, предоставления недостоверной информации, необоснованных цен по контрактам. По отдельным нарушениям подготовлены обращения в Генпрокуратуру и в ФАС. Общая сумма нарушений оценивается в 900 млн рублей.

В Минсельхозе признали, что аудиторы выявили недостатки в методике подсчета показателей ряда регионов и недостаточной оптимизации госсредств для обеспечения работы интервенционного фонда. В ведомстве пообещали усовершенствовать эти методики и оптимизировать расходы с учетом заключения Счетной палаты.

В свою очередь, в Россельхознадзоре сообщили, что направили в СП ответ с обоснованием законности своих действий, касающихся расходования средств федерального бюджета. Вместе с тем, все замечания СП Россельхознадзор обещал учесть. В Росрыболовстве также подтвердили, что "подготовили распоряжение по устранению нарушений и недопущению подобного в будущем".