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15.06.2020 19:06
Рубрика: Экономика

Минсельхоз оптимизирует расходы после проверки Счетной палаты

Текст: Татьяна Карабут

По результатам проверки Счетной палаты фактов нецелевого использования средств федерального бюджета Минсельхозом и Росрыболовством зафиксировано не было, заявили в ведомствах. Аудиторы выявили лишь отдельные недостатки.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Напомним, ранее Счетная палата сообщила о результатах проверок использования бюджетных средств за прошлый год трех основных федеральных агроведомств - Минсельхоза, Россельхознадзора и Росрыболовства. Аудиторы выявили факты неэффективного использования госсредств, предоставления недостоверной информации, необоснованных цен по контрактам. По отдельным нарушениям подготовлены обращения в Генпрокуратуру и в ФАС. Общая сумма нарушений оценивается в 900 млн рублей.

В Минсельхозе признали, что аудиторы выявили недостатки в методике подсчета показателей ряда регионов и недостаточной оптимизации госсредств для обеспечения работы интервенционного фонда. В ведомстве пообещали усовершенствовать эти методики и оптимизировать расходы с учетом заключения Счетной палаты.

Фото: iStock
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В свою очередь, в Россельхознадзоре сообщили, что направили в СП ответ с обоснованием законности своих действий, касающихся расходования средств федерального бюджета. Вместе с тем, все замечания СП Россельхознадзор обещал учесть. В Росрыболовстве также подтвердили, что "подготовили распоряжение по устранению нарушений и недопущению подобного в будущем".

Экономика АПК Правительство Минсельхоз Правительство Минсельхоз Россельхознадзор Правительство Минсельхоз Росрыболовство

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