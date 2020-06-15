На базе Tagaz Aquila сделали электромобиль

Французская компания MPM Motors разработала и построила в единственном экземпляре электрическую версию своего спорткара Erelis. Напомним, что Erelis - это копия российской Tagaz Aquila, MPM Motors производит ее на своем заводе под Парижем.

Электромобиль создали всего за один месяц. Вместо ДВС ей под капот установили электромотор мощностью 100 кВт (136 л.с.), который питает батарея емкостью 42 кВт*ч.

Привод остался передним, на полном заряде аккумуляторов машина способна проезжать 300 км и более. Динамические характеристики не сообщаются. Интересно, что для электрической "Аквилы" дизайнеры MPM Motors разработали полностью новое оформление переда с декоративной решеткой радиатора золотого цвета. Место блок-фар заняла составная модульная оптика.

MPM производит копии каркасно-панельного спорткара Tagaz Aquila с 2016 года. Поначалу французская модель называлась MPM PS160, однако в ноябре 2018 года она прошла модернизацию: устаревший 1,6-литровый двигатель Mitsubishi Orion отдачей 100 л.с. был заменен на современный 1,2-литровый бензиновый турбомотор PSA Peugeot-Citroen мощностью 130 л.с. MPM Motors принадлежит Игорю Парамонову - сыну бывшего владельца ТагАЗа Михаила Парамонова, который уехал из России во Францию на ПМЖ.

В России Tagaz Aquila выпускался в 2012-2013 годах, было собрано несколько десятков экземпляров. Французского "близнеца" производят мелкими сериями, MPM Motors может собирать до 1000 машин в год.