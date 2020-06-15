Найдена заброшенная стоянка с редкими спорткарами

В болгарском городе София обнаружили заброшенную стоянку с самодельными спорткарами под названием "София-Б".

Два забытых экземпляра находятся в плохом состоянии. Краска пластиковых кузовов частично облезла, салоны пребывают в некомплектном виде. К слову, среди спорткаров можно заметить и легендарный советский седан ГАЗ-21 "Волга".

В 1979 году инженер Велизар Андреев из Болгарии начал работу над созданием легкого автомобиля. Через два года первый самодельный прототип дебютировал на Пловдивской ярмарке. В 1986 году на той же ярмарке конструктор со своей командой представил окончательный вариант спортивной машины "София-Б".

Спорткар местного производства был спроектирован по классической схеме со стальной трубчатой рамой и стеклопластиковыми панелями. Такое решение позволило создать очень лёгкий автомобиль. Снаружи у него были двери по типу крыльев чайки, а внутри кожаный салон, спортивные сидения и телевизор.

На трековых испытаниях "София-Б" с двигателем от ВАЗ-2101 разгонялась до 200 км/ч. Сын Андреева на спорткаре становился неоднократным призером локальных соревнований.

Вопрос организации серийного выпуска автомобиля спортивного типа встретил ожесточенное сопротивление и полное непонимание партийной верхушки. В 1989 году при поддержке фирмы машиностроения "Balkankar" и Министерства Машиностроения Болгарии всё-таки стартовало полноценное мелкосерийное производство "Софии-Б". Планировалось собирать до 200 автомобилей в год.

Силами собственной компанией Андреева "Vilicar" было изготовлено 12 экземпляров "София-Б" и 60 автомобилей типа багги "София-С" (по индивидуальному заказу). Первая модель не получила признания, зато вторая, с узлами и агрегатами ВАЗ-2105/2107, пользовалась большим спросом.

Кстати говоря, Андреев также успел разработать прототип легкого внедорожника "София-К" и прототип маленького пассажирского автобуса.

В 2001 году идея крупномасштабного серийного производства болгарских спортивных автомобилей ушла вместе с её создателем. Сегодня сын Велизара, Бозидар, является главой компании, которая продолжает выпускать запчасти для различных транспортных средств, включая модель "София".