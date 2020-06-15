Указ губернатора Новгородской области от 15 июня 2020 года № 344 "О внесении изменений в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97"

1. Внести изменения в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной готовности":

1.1. Исключить подпункт 5.1;

1.2. Дополнить в подпункте 5.3 пятый абзац словами ", за исключением нахождения в пунктах проведения экзаменов участников единого государственного экзамена";

1.3. Изложить пункт 6 в редакции:

"6. Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении № 2 к указу, воздержаться от посещения общественных мест.";

1.4. Исключить подпункт 8.2;

1.5. Изложить пункт 15 в редакции:

"15. Министерству образования Новгородской области:

15.1. Организовать реализацию образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования в дистанционной форме, за исключением:

проведения занятий в группах малой наполняемости (до 10 человек) и при условии соблюдения социального дистанцирования для слушателей организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих основные профессиональные образовательные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих, а также для слушателей образовательных организаций, реализующих дополнительные профессиональные программы, - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки;

проведения государственной итоговой аттестации по основным профессиональным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, итоговой аттестации по программам профессионального обучения с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

приема документов от поступающих на первый курс в профессиональные образовательные организации по образовательным программам среднего профессионального образования, программам профессионального обучения -программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

проведения вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме, утверждаемым Министерством просвещения Российской Федерации;

15.2. Организовать осуществление комплексного психолого-медикопедагогического обследования детей каждым специалистом психолого-медико-педагогической комиссии Новгородской области индивидуально в помещениях, где размещается комиссия, с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19;

15.3. Провести тренировочные мероприятия по подготовке к единому государственному экзамену и пробные экзамены, единый государственный экзамен с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.";

1.6. Дополнить подпунктами 16.3, 16.4 следующего содержания:

"16.3. Прием документов от поступающих на первый курс в подведомственные образовательные организации по образовательным программам среднего профессионального образования с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

16.4. Проведение вступительных испытаний при приеме на обучение в подведомственные образовательные организации по образовательным программам среднего профессионального образования с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.";

1.7. Заменить в подпункте 17.1 слова "соблюдающими режим самоизоляции в соответствии с пунктом" на "указанными в пункте";

1.8. Исключить в подпункте 18 слова ", находящимся в условиях самоизоляции";

1.9. Исключить в пункте 19 слова "находящимся на самоизоляции";

1.10. Дополнить пунктом 221 следующего содержания:

"221. Организациям и индивидуальным предпринимателям, деятельность которых не приостановлена в соответствии с указом, обеспечить соблюдение рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.";

1.11. В приложении № 1 к указу:

1.11.1. Изложить строку 5 в прилагаемой редакции (приложение к указу);

1.11.2. Заменить в графах 3, 4 строки 11 слова "выданного не позднее чем за сутки до заселения в средства размещения" на "выданного по результатам исследования биоматериала, забор которого осуществлен не позднее 5 суток до дня размещения";

1.11.3. Заменить в графе 5 строки 11 слова "выданного не позднее суток до заселения в средства размещения" на "выданного по результатам исследования биоматериала, забор которого осуществлен не позднее 5 суток до дня размещения";

1.11.4. Изложить сноску "*" в редакции:

"* - зона 1 - городской округ Великий Новгород, Маловишерский, Новгородский, Чудовский, Шимский муниципальные районы; .

зона 2 - Любытинский, Боровичский, Валдайский, Крестецкий, Окуловский, Старорусский муниципальные районы, Хвойнинский муниципальный округ;

зона 3 - Батецкий, Демянский, Поддорский, Парфинский, Пестовский, Холмский, Мошенской муниципальные районы, Марёвский, Болотовский, Солецкий муниципальные округа.";

1.12. В приложении № 2 к указу:

1.12.1. Изложить название в редакции:

"Перечень заболеваний, при которых рекомендуется воздержаться от посещения общественных мест";

1.12.2. Исключить в строках 5, 6.1, 6.2 символ сноски "1";

1.12.3. Исключить в строке 6 символ сноски "2";

1.12.4. Исключить сноски "1", "2".

2. Указ вступает в силу с 15 июня 2020 года.

3. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости" и разместить на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С.Никитин







