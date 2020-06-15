Новый Renault Kaptur появился у дилеров в России

Компания Renault объявила о запуске продаж нового Kaptur в России. Кроссоверы уже завозят в дилерскую сеть марки. Модель стоит от 1 020 000 рублей.

Главное - Kaptur построен на перспективной платформе кросс-купе Arkana. Снаружи Renault Kaptur получил лишь оригинальную хромированную решётку радиатора, литые диски нового дизайна. Помимо этого, цветовая гамма машины пополнилась ярко-синей эмалью Blue Iron, для крыши появился серебристый Gris Platine.

Внутри видоизменился центральный тоннель и переработана эргономика органов управления. Сам пластик стал мягким - soft-touch. Рулевое колесо теперь имеет другой дизайн, новые блоки клавиш и функцию обогрева. Рулевая колонка оснащена электроусилителем и регулировкой по высоте и вылету. Внедрён 8-дюймовый тачскрин с поддержкой сервисов Apple CarPlay, Android Auto и "Яндекс.Авто".

Модель предлагается в четырёх комплектациях - Life, Drive, Style и Edition One. Цены лежат в диапазоне от 1 020 000 рублей до 1 515 000 рублей.

В базовом варианте автомобиль оснащается 1,6-литровым "атмосферником" (114 л.с.), пятиступенчатой "механикой" и приводом на переднюю ось.

Под капотом кроссовера также устанавливается новейший 150-сильный турбированный бензиновый двигатель TCe. Мотор работает в связке с бесступенчатой автоматической трансмиссией X-Tronic. Для лимитированной версии Edition One доступен как передний привод, так и полный привод.