Определены самые надежные подержанные кроссоверы

Первое место по уровню надёжности занял кроссовер Mazda CX-3, разве что стоит обращать внимание на пружины и амортизаторы. Volkswagen Tiguan традиционно получил высокие оценки от экспертов TÜV: его проблемными местами могут быть пружины и тормозные диски, изъеденные коррозией или имеющие неровную поверхность. Также высоких оценок удостоился соплатформенный Audi Q3. В отчёте Auto Bild указывается, что автомобили ранних годов выпуска надёжнее, чем современные.

Фото: Пресс-служба Suzuki.

В список одних из самых крепких кроссоверов традиционно вошёл Suzuki SX4 S-Cross, выпускающийся с 2013 года. При покупке подержанного "японца" следует обратить внимание на потребление его мотором масла. Высокий коэффициент надёжности у Suzuki Vitara, который со временем тоже начинает страдать от масложора, о к этому могут добавиться проблемы со светотехникой.

Если вы озаботились покупкой кроссовера, то можно обратить своё внимание на Mokka X, который перестал выпускаться с 2019 года. Некоторые образцы могут иметь повышенный аппетит к моторному и трансмиссионным маслам.

Фото: Пресс-служба BMW.

BMW X1, говорят эксперты TÜV, не подведёт, какого бы поколения он ни был (выпускается с 2009 года), а при покупке стоит обращать внимание на тормозную систему. Аналогичные проблемы могут быть и у Mitsubishi ASX, который относительно дёшев в эксплуатации, но может потребовать контроля за техническими жидкостями.

Первые Renault Captur на первом этапе выпуска были менее надёжны: у них могли возникать проблемы с пружинами, амортизаторами, карданными валами, рулевым управлением. Проблемы с подвеской могут появиться у первого поколения Qashqai, но со сменой генерации Nissan исправил большинство встречающихся огрехов кроссовера, поэтому модель тоже рекомендована к покупке в качестве подержанного SUV.

Фото: Пресс-служба Mini.

Mini Countryman похвалил за надёжность механической части, но отметили, что раздражают пятна масла на блоке двигателя и коробке передач, которые появляются относительно при небольшом пробеге, также кроссовер может иметь проблемы с освещением.

Количество бездефектных Renault Kadjar выше среднего, в основном проблемы замечены с тормозными дисками. Похвалы удостоился Skoda Yeti второй генерации - модель действительно удачная, а неприятный сюрприз могут преподнести тормозные диски и повышенный расход масла.

Больше всего инспекторы TÜV раскритиковали Ford EcoSport, Nissan Juke, Peugeot 2008 и Dacia/Renault Duster. Про последний вообще отозвались не совсем лестно: "лучше купить новый с гарантий от автопроизводителя", отметив, что у кроссовера есть во время эксплуатации при ненадлежащем уходе возникают проблемы с тормозами, рулевым управлением, освещением и расходом масла.