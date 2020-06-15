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15.06.2020 15:07
Рубрика: Российский автопром

Опубликован советский фильм о том, как создавалась "Ока"

Текст: Валерий Карташов

Официальный вазовский канал "На заводе" опубликовал короткометражный фильм времён СССР, посвященный созданию ВАЗ-1111 "Ока".

Советское историческое десятиминутное видео было создано конструкторско-экспериментальным комплексом Научно-технического центра ВАЗа. Фильм называется "Ока с берегов Волги" и в нём повествование идёт от лица водителя-испытателя завода, которому новая модель в числе первых досталась в личную эксплуатацию.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
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Среди преимуществ автомобиля особо малого класса рассказчик отмечает компактные размеры, малый вес, низкий расход топлива, снижение уровня загрязнения воздуха и бесшумность.

Подчёркиваются и такие важные вещи для советских граждан второй половины 1980-х годов как надежность, экономичность.

Забавно, но водителю особенно приятно, что время разгона "Оки" от нуля до "сотни" составляет всего 36 секунд, максимальная скорость ограничивается 120 км/ч.

Испытатель резюмировал, что трёхдверная машина подойдёт как молодой, так и взрослой аудитории: "Автомобиль малогабаритный, но в салоне свободно и уютно чувствуют себя четыре взрослых человека".

Фото: www.facebook.com/dimitri.schwab
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В описании под видео говорится следующее: "Кажется, с нынешним состоянием парковок многим "Ока" пришлась бы ко двору. Во всех смыслах".

Напомним, переднеприводные ВАЗ-1111 и ВАЗ-11113 "Ока" выпускались в период с 1987 по 2008 годы заводами ВАЗ, КамАЗ и СеАЗ. За 21 год со всех предприятий вышло 700 тысяч автомобилей.

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#Lada