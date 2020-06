Племянница Трампа передала The New York Times данные о его налогах

Племянница президента США Дональда Трампа опубликует в августе свою книгу "Слишком много и никогда не хватает". В ней 55-летняя Мэри Трамп расскажет случаи из жизни американского лидера.

В книге рассказывается и о том, что женщина была главным источником информации для журналистского расследования, удостоенного Пулитцеровской премии. Мэри передала The New York Times налоговые декларации Трампа и другую конфиденциальную финансовую документацию своей семьи, сообщает новостной портал The Daily Beast.

"Слишком много и никогда не хватает" станет первой книгой, написанной родственником нынешнего хозяина Белого дома, в которой он подвергается критике. Издание поступит в продажу за несколько месяцев до президентских выборов в США, пишет ТАСС.

Ранее Белый дом заявил экс-помощнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону, что в его книге "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома", которая готовится к публикации, все еще есть информация, которая расценивается как секретная. К 19 июня Болтону будет предоставлена отредактированная копия его работы. Однако Болтон настаивает, что убрал из мемуаров все данные, которые могут быть секретными, намерен опубликовать рукопись в конце июня, даже если власти будут против.